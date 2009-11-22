امسال 2.5 تن زعفران از مزارع استان یزد برداشت می‌ شود

سیدجمال سجادی ‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: شهرستانهای طبس و بهاباد مناطق عمده تولید این محصول در استان یزد به شمار می ‌روند و این محصول در شهرستانهای مهریز، یزد، صدوق و اردکان نیز به صورت پراکنده کشت می‌ شود.

سجادی‌ پور با بیان اینکه برداشت این محصول از اواسط آبان ماه آغاز شده و تا نیمه آذرماه ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: محصول برداشت شده علاوه بر مصرف داخلی به کشورهای اروپایی، آسیای میانه و حوزه خلیج فارس صادر می‌ شود.

تولید زعفران در بسیاری مناطق استان یزد 50 درصد کاهش دارد

وی یادآور شد: محصول زعفران امسال به دلیل سرمازدگی سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است و در بسیاری مناطق میزان برداشت به میزان 50 درصد کاهش یافته است.

سجادی ‌پور با بیان اینکه بهاباد عمده‌ ترین منطقه زیرکشت محصول زعفران در استان یزد است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 275 هکتار از مزارع این شهرستان به کشت زعفران اختصاص دارد که از این میزان سطح زیرکشت 145 هکتار بارور و بقیه غیربارور است.

وی با بیان اینکه از هر هکتار سطح زیرکشت زعفران در این منطقه پنج کیلوگرم زعفران خشک برداشت می‌ شود، اظهار داشت: پیش‌ بینی می‌شود زعفران ‌کاران بهابادی امسال 251 کیلوگرم زعفران از مزارع خود برداشت کنند.

تولید زعفران بهاباد کاهش 65 درصدی دارد

این مسئول یادآور شد: البته محصول زعفران امسال در بهاباد به دلیل خشکسالی و سرمازدگی سالهای گذشته با کاهش 65 درصدی روبروست.

زعفران گیاهی کم آب ‌خواه و با بازدهی هفت ساله است که برای بازدهی مجدد آن پس از هفت سال باید پیاز آن جابجا شود.

کشت زغفران هر سال در شهریور و برداشت آن در اواخر آبان‌ ماه انجام می‌ شود.

استان یزد پس از استانهای خراسان جنوبی و رضوی،‌ رتبه سوم تولید زعفران در کشور را داراست اما به لحاظ مرغوبیت محصول در رتبه دوم بعد از خراسان جنوبی قرار دارد.