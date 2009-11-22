بازار کشورهای عربی در تسخیر کالاهای صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "داوید ارتسی" رئیس کمیته صادرات رژیم صهیونیستی در این باره اظهار داشت: با وجود اعلام تحریم کالاهای اسرائیلی در برخی کشورهای عربی و اسلامی، عملا هیچ تحریمی در جهان علیه کالاهای اسرائیلی به جز چند کشور معدود اعمال نمی شود.

وی افزود: غیر از کشورهای ایران، سوریه و لبنان، اسرائیل با اکثر کشورهای عربی از جمله عربستان و عراق تجارت گسترده و بسیار فعالی دارد.

رئیس کمیته صادرات رژیم صهیونیستی با اشاره به فروش کالا به عربستان و عراق اظهار داشت: تجار مغربی و اندونزیایی کالاهای اسرائیلی را خریداری کرده و با محو عبارت "ساخت اسرائیل" (Made In Israel)، آنها را به عربستان و عراق وارد می کنند.

وی تاکید کرد: البته مصری ها به طور مستقیم کالاهای صهیونیستی را وارد کرده و هیچ مشکلی با این مسئله ندارند.

داوید ارتسی در ادامه افزود: هم اکنون در اردن و اروپا کارخانجات بسیاری به مالکیت اسرائیل وجود دارد، که تولیدات آن با عبارت "ساخت اردن" (Made in Jordan) به فروش می رسد.

وی همچنین تجار ترک را از دیگر مشتریان کالاهای صهیونیستی اعلام کرد.