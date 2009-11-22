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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۱۰

پیش نیاز طرح "مدیریت پرونده قضایی" افزایش آگاهیهای عمومی است

پیش نیاز طرح "مدیریت پرونده قضایی" افزایش آگاهیهای عمومی است

رشت - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری گیلان گفت: پیش نیاز اجرای طرح "مدیریت الکترونیک پرونده قضایی" افزایش آگاهیهای عمومی، اطلاع سانی شفاف، همه جانبه و به روز است.

اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قوه قضائیه در چند سال اخیر برای آسان شدن روند دادرسی و کاستن مشکلاتی که بیشتر آنها ناشی از مراجعه فراوان مردم به محاکم است طرحی موسوم به CMS یا مدیریت الکترونیک پرونده قضایی اجرا کرده است.

وی با اعلام اینکه سیستم مدیریت پرونده درحقیقت بسته‌ های از نرم افزارهای رایانه ‌ای هستند که به کار داد گاهها سرعت می‌ بخشند، اظهارداشت: نرم این افزارها برای جمع آوری، سازماندهی، پردازش، ذخیره و توزیع اطلا‌عات مربوط به پرونده در دادگاه و در ادارات خارج از داد گاه استفاده می ‌شود.

معاون دادگستری گیلان ادامه  داد: این سیستم کارهای سهل و تکراری را سریعتر، دقیقتر و با هزینه کمتر نسبت به اجرای دستی آن انجام می ‌دهد همچنین روشهای پیچیده مدیریت پرونده از قبیل مدیریت پروندههای متمایز را تسهیل و قادر است امور مربوط به یک پرونده خاص را در تعداد زیادی از پروندهها بازیابی کند.

وی گفت: با بکارگیری سیستم مدیریت پرونده، بهره‌ وری کارکنان افزایش یافته و زمان دادرسی پروندهها کاهش می‌یابد، همچنین این سیستم سوابق موجود کلیات و اصول ضروری در پرونده را برای مدیریت مؤثر تمامی ‌دادگاهها به جزء دادگاههای خیلی کوچک متراکم و خلا‌صه می ‌کند.

حسن زاده در ادامه  اجرای طرح مدیریت پروندههای قضایی CMS در دور افتاده ترین نقاط استان که نتیجه برنامه ریزیهای علمی مجموعه قوه قضائیه است را مصداق حرکت دستگاه قضایی به سمت اجرای چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی دانست.
کد مطلب 988209

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