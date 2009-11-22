هلاکت 6 قاچاقچی و کشف 1800 کیلو موادمخدر در شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم کریمی با اعلام این خبر افزود: ماموران هنگ های مرزی زابل، تایباد، مریوان و سرخس در چند عملیات جداگانه در حین گشت زنی و کنترل نوار مرزی در نقاط صفر مرزی با گروهی از اشرار مسلح درگیر شدند.

وی گفت: در این درگیریها 6 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر به هلاکت رسیدند که در بازرسی از محل یک هزار کیلوگرم انواع موادمخدر به همراه 4 قبضه سلاح جنگی با مقادیر زیادی مهمات و یک دستگاه دوربین و 100 عدد گوشی تلفن همراه عادی و ماهواره ای کشف و ضبط شد.

معاون هماهنگ کننده پلیس مرزبانی خاطرنشان کرد: ماموران پایگاه دریابانی منات در استان هرمزگان نیز حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به چندین فروند قایق موتوری برخورد که به محض مشاهده ماموران متواری شدند.

سرهنگ کریمی گفت: در تعقیب و گریز دو فروند قایق توقیف شدند که ماموران در بازرسی از این قایقها 880 کیلو گرم از انواع موادمخدر کشف و ضبط کردند.