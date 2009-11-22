پنج دستگاه آمبولانس به ناوگان امدادی سمنان افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دکتر مجید جدیدی ظهر یکشنبه در آیین برگزاری رزمایش گروه های امدادی استان سمنان به مناسبت روز اول آذرماه "روز جهانی قربانیان حوادث ترافیکی" در سمنان گفت: این آمبولانسها برای حمل مصدوم به مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی این دانشگاه افزوده شد .

وی افزود: این آمبولانس ها توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور در اختیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان قرار گرفته است .

به گفته وی در حال حاضر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دارای 26 دستگاه آمبولانس است که با افزوده شدن این تعداد آمبولانس توان این ناوگان نسبت به گذشته 25 درصد افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان تصریح کرد: در نیمه اول امسال بیش از 11 میلیارد ریال در این استان صرف درمان مصدومان جاده ای و حوادث ترافیکی شده است که توسط دولت پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه عامل انسانی مهمترین عامل تصادفات جاده ای است، گفت: استان سمنان در مسیر مشهد مقدس و دارای حجم ترافیکی بالایی است.