طرحهای صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت تسهیلات می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، لیلا باغبان بعد از ظهر یکشنبه در چهارمین نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان افزود: در اجرای تفاهم نامه همکاری مابین وزارت بازرگانی و استانداری های کشور موسوم به "طرح هدایت صادرات از استانها" دستورالعمل حمایت از صادرات غیر نفتی از سوی سازمان تجارت ابلاغ شده است .

وی اظهار داشت: استان بوشهر از لحاظ قدمت تجارت، دسترسی به سواحل طولانی آبی و برخورداری از اسکله های متعدد تجاری مناسب زمینه های لازم را برای توسعه تجارت را دارا است.

باغبان با اشاره به اولین اسکله صادراتی مواد معدنی در کشور که در منطقه اقتصادی آسیای آرام قرار گرقته و ظرفیت پهلوگیری کشتی هایی با تناژ 50 هزار تن کالا را داراست، گفت: با توجه به تغییر ماهیت این شرکت به پایانه صادراتی مواد معدنی باید اطلاعات جامع در مورد نحوه ورود و فعالیت صادرکنندگان به این فضا به سازمان توسعه تجارت از طریق سازمان بازرگانی ارسال شود تا در صورت لزوم و اخذ مجوز از حمایت ها و تسهیلات این سازمان بهره مند شود .

استاندار بوشهر نیز در این نشست گفت: بوشهر از قابلیتها و ظرفیتهای ویژه ای برای رشد و توسعه پایدار صادرات غیر نفتی برخوردار است و حجم صادرات استان در مقایسه با میزان صادرات کل کشور موید این امر است .

ابوطالب شفقت افزود: استان بوشهر از لحاظ تجاری در سطح کشور در تراز بالایی قرار دارد و با احتساب میعانات گازی جایگاه اول کشوری و بدون احتساب میعانات گازی و نفتی رتبه سوم ملی را به خود اختصاص داده است .