خیران پور گزینه احتمالی معاونت سیاسی استانداری مازندران

خبرنگار مهر از استانداری مازندران کسب اطلاع کرد که با توجه به انتصاب جواد قناعت به سمت استاندار جدید گلستان، افراد مختلفی برای تصاحب کرسی معاونت سیاسی و امنیتی استانداری کاندید شده اند.

افرادی چون حجت الاسلام گواهی، نماینده ولی فقیه در سپاه محمد رسول الله، محمد رضا نادری فرماندار فعلی بابلسر، جواد اسماعیل معاون فعلی اداره کل اطلاعات مازندران و حسن خیران پور مدیر کل سیاسی استانداری در دوران سرپرستی طاهایی در سالهای پس از انقلاب در مازندران، خیران پور که فرمانداری شهرستانهای ملایر و همدان را در کارنامه خود داشته از شانس بیشتری برای تصاحب پست معاونت سیاسی استانداری مازندران برخوردار است.

با توجه به اینکه شنیده شده حکم انتصاب عیسی هاشمی حیدری، معاون فعلی عمرانی استانداری مازندران به زودی به عنوان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور صادر خواهد شد از بهزاد پورمحمد معاون سابق امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور و مدیر کل اسبق ستاد حوادث مازندران برای اتاق معاونت عمرانی استانداری مازندران سخن به میان می آید.

همچنین گفته می شود ولی الله فرزانه، معاون فعلی برنامه ریزی استانداری مازندران به افتخار بازنشستگی نائل آمده و قرار است حمید علی صمیمی، رئیس فعلی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان جایگزین وی در پست معاونت برنامه ریزی در خیابان معلم ساری شود.

احمد جمشیدی، معاون پشتیبانی استانداری مازندران که نیرویی بسیار زبده و با تجربه در دوران مدیریت های مختلف در استانداری بوده در جای خود تثبیت و با طاهایی همکاری خواهد کرد.

خبر دیگر اینکه شنیده می شود با انتصاب معاونین استانداری مازندران طی روزهای آتی، تغییرات در بدنه استانداری مازندران نیز آغاز شده و عباس خمیری مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری سید محمد کریمی، همراه وی به صندوق مهر امام رضا رفته است.

مازندران در طول سی سال پس از انقلاب بیست استاندار را به خود دیده است.