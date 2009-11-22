سبحانی نیا: تقویت فرهنگ و هویت ملی از عمده ترین کارکردهای بسیج است

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارکرد بسیج در طول 30 سال عمر انقلاب، کارکرد روشن، قابل تقدیر و با اهمیتی است. بسیج از ابتدای شکل گیری با نیت حضور در صحنه های مختلف، تلاش مضاعفی درجهت تحقق اهداف و منویات امام(ره) از خود نشان داده و کار خود را در این زمینه ها بدون هیچ چشم داشتی دنبال کرده است.

وی افزود: بسیج در زمینه های سازندگی، جنگ، جهاد، صیانت از ارزش های انقلاب، حضور در صحنه های مختلف و هرجا احساس کرده که تهدیدی برای انقلاب وجود داشته است به ایفای نقش پرداخته و توانسته در حوزه های مختلف تاثیر گذار باشد.

تقویت فرهنگ و هویت ملی و اسلامی یکی از عمده ترین کارکردهای بسیج در مقابله با تهدیدات علیه انقلاب اسلامی است

سبحانی نیا در تشریح کارکردهای بسیج در مقابله با تهدیدات علیه انقلاب و نظام اسلامی ایران، تصریح کرد: تقویت فرهنگ و هویت ملی و اسلامی یکی از عمده ترین کارکردهای بسیج در مقابله با تهدیدات علیه انقلاب اسلامی است، تقویت فرهنگ و هویت ملی و اسلامی یکی از عمده ترین کارکردهای بسیج در مقابله با تهدیدات علیه انقلاب اسلامی است، چون هرچه جامعه از انسجام بیشتری برخوردار باشد، آسیب پذیری به افراد به خصوص جوانان جامعه کمتر خواهد بود و انحرافات اجتماعی کمتری متوجه ما خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه ماهیت انقلاب اسلامی ایران از ابتدای شکل گیری فرهنگی بوده است، گفت: دشمن پس از به ثمر نشستن انقلاب اسلامی ایران همواره برای نابودی این هویت فرهنگی تلاش کرده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرده است. این مسئله باعث شد تا دشمن طرح های مختلفی همچون تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی را علیه نظام مقدس اسلامی در دستور کار قرار دهد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: طرح های تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن با پیشرفت وسایل ارتباطات جمعی و رسانه های گروهی تبدیل به ناتوی فرهنگی دشمن علیه انقلاب اسلامی ایران شد. در این راه بسیج به عنوان نهادی فرهنگی و تاثیرگذار که دارای ظرفیت های بسیاری است، می تواند از طرق مختلف با ناتوی فرهنگی دشمن مقابله کند.

وی با اشاره به ظرفیت های بسیج برای مقابله با دشمن که سعی در از بین بردن هویت فرهنگی انقلاب اسلامی را دارد، خاطر

تقویت روحیه عزت نفس میان اقشار مختلف و زدودن روحیه خود کم بینی، حفظ هویت اسلامی و تقویت زیرساخت های انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با گسست های اجتماعی و فرهنگی از جمله وظایف بسیج است

نشان کرد: شناسایی اهداف، ابزار و شیوه های دشمن در ناتوی فرهنگی و تبیین آن برای مسئولان، تقویت روحیه عزت نفس میان اقشار مختلف و زدودن روحیه خود کم بینی، حفظ هویت اسلامی و تقویت زیرساخت های انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با گسست های اجتماعی و فرهنگی از جمله وظایف بسیج در این راستا است.

سبحانی نیا عنوان کرد که بسیج با فراگیری مردمی که دارد، از توان بسیار بالایی برای گسترش همکاری های شبکه ای و القاء اعتماد به نفس و روحیه خودباوری در جامعه برخوردار است، لذا تاکید بر کار علمی و جمعی، جلوگیری از فراهم شدن بسترهای تفرقه، تقویت اعتماد عمومی در جامعه از جمله کارهایی است که در ادامه روند کاری بسیج باید همواره مورد تاکید و توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: بستر سازی فرهنگی برای تولید علم و پاسخ گویی به شبهات، حضور بسیجیان در نهادهای مدنی، تدوین راهکار فعالیت و تاسیس نهادهای مدنی با هدف مشارکت، سالم سازی و فعالیت جوانان در آن و جلوگیری از ارتباط عوامل نامطلوب جامعه با بیگانگان و کاهش قدرت تاثیر گذاری آنان بر نهادهای مدنی از دیگر کارهایی است که بسیج در ادامه راه خود در جهت حفظ هویت فرهنگی انقلاب اسلامی باید توجه ویژه ای به آن داشته باشد.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بسیج در دوره کنونی نقش عمده تری در ادامه راه انقلاب اسلامی ایران بر عهده گرفته است، یادآوری کرد که در مقاطعی همچون جنگ تحمیلی تشخیص دشمن نیازمند شناخت دقیق و مطالعات عمیق نبود، اما امروز باتوجه به پیچیدگی تهدیدات و به کارگیری ابزارهای نوین و تکنولوژیهای پیشرفته از سوی دشمن در این راه، رسالت بسیج بیش از پیش پیچیده و دشوار است.

وی خاطرنشان کرد: شناخت بسیج از تهدیدات جدید از یک طرف نیازمند تدوین راهکارهای عملی برای خنثی کردن مدیریت اقدامات دشمن و از طرفی دیگر نیازمند وجود بسترهای قانونی لازم برای حضور بسیج است.

بسیج می تواند کارهایی از قبیل تقویت نقش مردم در پیگیری و دنبال کردن مسائل امنیتی، کنترل نا محسوس افراد مخل نظم و بسترسازی برای حضور فعال نیروهای مردمی در مقابله با اغتشاشات را در دستور کار قرار دهد

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت : با توجه به ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تهدیدات نرم بسیج می تواند کارهایی از قبیل تقویت نقش مردم در پیگیری و دنبال کردن مسائل امنیتی، کنترل نا محسوس افراد مخل نظم، بسترسازی برای حضور فعال نیروهای مردمی در مقابله با اغتشاشات، تضعیف بسترهای بروز تهدیدات با افزایش وحدت ملی، تقویت مشارکت عمومی به خصوص در عرصه های سیاسی و فرهنگی را در دستور کار قرار دهد.

سبحانی نیا در پایان پیشنهاد کرد: بسیج به منظور مقابله با تهدیدات نرم اقدامات دیگری از جمله ارزش دادن به فرهنگ مصرف بهتر به جای مصرف بیشتر، تقویت زیرساخت های انسجام، نقد جدی علمی نسبت به بنیان های فکری غرب به خصوص در حوزه فرهنگ و اقتصاد، کمک به عمق بخشی انقلاب و تعمیق ارزشها، گشترش فرهنگ بسیجی در بین نیروهای امنیتی و نظامی، حضور فعال در فضاهای مجازی و تعامل مستمر با رسانه ها را در دستور کار خود قرار دهد.