ایران پایه و اساس مقاومت به شمار می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، خالد البطش خاطرنشان کرد: حمایت از حقوق ملت فلسطین و دفاع از مسجدالاقصی حق ایران، ترکیه و تمامی کشورهای عربی است.

وی در ادامه گفت که حمایت از قضیه فلسطین به معنای دخالت در امور داخلی فلسطین به شمار نمی رود بلکه یک تکلیف دینی و اسلامی برای آزادسازی بیت المقدس از اشغال صهیونیست ها محسوب می شود.

وی با اعلام اینکه مغلطه کاری روزنامه الشروق مصر درباره نقش ایران در منطقه صحت ندارد گفت: ایران وظیفه خود را در قبال قضیه فلسطین و مقابله با نقش روزافزون صهیونیست ها، کشورهای غربی و مقابله با توطئه های آمریکا در منطقه انجام می دهد.

بطش در ادامه گفت: مقابله با کشتی های ناتو که کشتی های اسرائیلی نیز اخیرا به آن پیوسته است و با هدف محاصره هر چه بیشتر ملت فلسطین و مقاومت قهرمانانه آن در آب های عربی و اسلامی به گشت زنی می پردازد با گزینه سازش سیاسی امکانپذیر نیست بلکه برای مقابله با این امر باید تلاش های عربی و اسلامی یکی شود و از گزینه مقاومت و جهاد که جمهوری اسلامی ایران پایه و اساس آن به شمار می رود حمایت کرد.