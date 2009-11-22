مخالفت شورای شهر مشهد با تقسیط بدهی مجتمعهای ساماندهی مشاغل آلاینده

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ظهر یکشنبه در هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر مشهد در خصوص ارائه تسهیلات برای ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم مقرر شد بهای خدمات تغییر کاربری تنها از عرصه خاص دریافت می شود و فضاهای مذهبی، خدماتی، سبز و مانند آن مشمول دریافت بهای خدمات تغییر کاربری نمی شود.

در جلسه امروز همچنین در رابطه با بخشودگی 50 درصد عوارض پروانه مجتمع ورزشی صبا مقرر شد سرمایه گذار پس از تهیه نقشه های مرحله اول پروژه و تحویل آن شهرداری مطالعات مورد نظر را بر اساس کاربری ورزشی به تایید معاونت شهرسازی شهرداری مشهد برساند تا بر آن بنا پروانه صادر شود و در این مصوبه شهرداری نیز مکلف شد ظرف یکماه لایحه جامع کمک به اماکن ورزشی را تدوین و به شورای اسلامی شهر ارائه دهد.

در ادامه این جلسه طرح جامع مدیریت و نظارت بر ناوگان تاکسیرانی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با کلیات این طرح در خصوص مدیریت جامع و نظارت بر تاکسی رانی موافقت اصولی شد.

اعضای شورای شهر در جلسه امروز با نصب تابلوهای تعیین قبله در میدان ها و دیگر نقاط عمومی شهر موافقت کردند بر این اساس شهرداری مشهد موظف است با نصب تابلوهی زیبا و شاخصه های متناسب با مبلمان شهری نسبت به مشخص نمودن جهت قبله در میادین، پارکها، مساجد و سایر مراکز عمومی اقدام کنند.

برآورد دقیق هزینه های پاسخ، استعلام به مراجع ذیرربط از دیگر مصوبات امروز جلسه شورای شهر مشهد بود با توجه به اینکه شهرداری مشهد برای پاسخ با استعلام بانکها، دفاتر اسناد رسمی و مبلغ مقطوع 15 هزار ریال دریافت می کند که برای ساختمان های مختلف با متراژهای متفاوت، در بازدید کارشناسان زمانهای متغیری را صرف می کنند و همچنین هزینه های چاپ آن را در نظر بگیریم مبلغ اخذ شده از مالک بسیار است و این طرح جهت تعدیل مثبت هزینه های کارشناسی به تصویب شورای شهر رسید.

