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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۵

6.9جلد کتاب به ازای هر دانش آموز در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

6.9جلد کتاب به ازای هر دانش آموز در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی سازمان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم اکنون برای هر دانش آموز در کهگیلویه و بویراحمد 6.9جلد کتاب وجود دارد.

مصطفی شجاعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: بیش از یک میلیون و 173 هزار جلد کتاب برای 163 هزار دانش آموز این استان در کتابخانه های مدارس موجود است.

وی بیان کرد: این کتابها در 135 کتابخانه مستقل آموزشگاهی و 143 کتابخانه کلاسی استان و بقیه نیز در دفاتر معاونین پرورشی مدارس نگهداری و بین دانش آموزان توزیع می شود .

رهنما با اشاره به رشد کتابخوانی در مدارس این استان، یادآور شد: در هفته کتاب و کتابخوانی از دانش آموزان برتر کتابخوانی در استان تجلیل شد وهمچنین دانش آموزان به کتابخانه های مدارس کتاب هدیه دادند.

وی عنوان کرد: نمایشگاه تخصصی کتاب دانش آموزی نیز بایک هزار و 700 عنوان کتاب و با حضور 30 ناشر در یاسوج در حال برگزاری است و روزانه بین پنج تا 10 مدرسه از آن بازدید می کنند.

کد مطلب 988217

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