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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۵

دومین راهپیمایی فضانوردان آتلانتیس با تاخیر آغاز شد

دومین راهپیمایی فضانوردان آتلانتیس با تاخیر آغاز شد

راهپیمایی دوم فضانوردان آتلانتیس به منظور نصب و جابجایی برخی از تجهیزات در ایستگاه بین المللی فضایی به دلیل بروز اختلال در سیستم آژیر هشدار آتش با تاخیر آغاز شد و با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین راهپیمایی در ایستگاه بین المللی فضایی توسط فضانوردی به پایان رسید که اولین راهپیمایی فضایی خود را به همراه استرس تولد دومین فرزندش تجربه می کرد.

راندولف برسنیک و مایکل فورمن به ترتیب اولین و دومین راهپیمایی های فضایی خود را با تاخیر آغاز کردند زیرا شب قبل از آغاز این ماموریت، آژیر هشدار آتش به اشتباه در ایستگاه به صدا درآمده و خواب تمامی ساکنان ایستگاه و شاتل را آشفته کرد. در عین حال فضانوردان ناچار به تعمیر اختلال به وجود آمده شدند.

طی دومین راهپیمایی فضایی فضانوردان آنتن هایی جدید را نصب کرده، یکی از بخشهای دیده بانی را در ایستگاه جا بجا کرده، بخشی از تجهیزات طیف سنجی که سال آینده به ایستگاه انتقال داده خواهد شد را نصب کرده و سیستم ویدئویی وایرلسی را برای دوربین کلاه فضانوردانی که راهپیمایی های فضایی را انجام می دهند فعال کردند.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، قبل از این راهپیمایی چندین تن از ساکنان ایستگاه با کمک بازوی روباتیک سکوی بزرگی مملو از قطعات یدکی را به بدنه خارجی ایستگاه اتصال دادند. شاتل آتلانتیس به طور کلی در حدود 15 تن از تجهیزات را به منظور سر پا نگاه داشتن ایستگاه طی دوره بازنشستگی شاتلها به ایستگاه حمل کرده است.

کد مطلب 988218

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