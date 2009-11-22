سنای آمریکا به ادامه بحث درباره طرح خدمات درمانی رای مثبت داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، شنبه شب تمام سناتورهای جمهوریخواه به غیر از یک نفر به ادامه بحث درباره طرح خدمات درمانی رای منفی دادند.

همچنین 60 نفر از سناتورهای دموکرات به ادامه بحث درباره طرح خدمات درمانی رای مثبت را دادند و 39 نفر از سناتورها به این طرح رای منفی دادند.

طرح خدمات درمانی در 30 نوامبر (9 آذر) در صحن سنا بررسی می شود و در صورت تصویب این طرح توسط سنا، برای اجرایی شدن در ژانویه سال آینده به امضای اوباما می رسد.

همچنین "رابرت گیتس" سخنگوی کاخ سفید با استقبال از تصویب این طرح توسط سنای آمریکا گفت: رای تاریخی امشب، ما را یک گام به پایان دادن به اجحاف شرکت های بیمه، مهار کردن هزینه های درمانی، مهیا کردن ثبات و امنیت برای کسانی که بیمه دارند و نیز گسترش خدمات با کیفیت برای کسانی که بیمه ندارند، نزدیک تر می کند.

بر اساس این گزارش، در صورت اجرایی شدن طرح خدمات درمانی آمریکاییها از این پس مجبور خواهند بود بیمه خدمات درمانی را خریداری کرده و کارفرمایان نیز مجبور می ‌شوند تمام کارکنان خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند.

به موجب این طرح مبلغ یک تریلیون دلار در مدت 10 سال صرف پوشش خدمات درمانی 36 میلیون نفر از مردم آمریکا که تاکنون از بیمه محروم بودند، می شود.