مسئول بسیج کارکنان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو طی حکمی حسین نصیر زاده را به عنوان مشاور وزیر علوم و مسئول هماهنگی بسیج کارکنان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور منصوب کرد.

وی هم اکنون فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت علوم دانشگاهها است.