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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۲

مسئول بسیج کارکنان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منصوب شد

مسئول بسیج کارکنان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منصوب شد

مسئول بسیج کارکنان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو طی حکمی حسین نصیر زاده را به عنوان مشاور وزیر علوم و مسئول هماهنگی بسیج کارکنان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور منصوب کرد.

وی هم اکنون فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت علوم دانشگاهها است.

کد مطلب 988226

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