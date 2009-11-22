مسئول بسیج کارکنان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو طی حکمی حسین نصیر زاده را به عنوان مشاور وزیر علوم و مسئول هماهنگی بسیج کارکنان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور منصوب کرد.
وی هم اکنون فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت علوم دانشگاهها است.
مسئول بسیج کارکنان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو طی حکمی حسین نصیر زاده را به عنوان مشاور وزیر علوم و مسئول هماهنگی بسیج کارکنان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور منصوب کرد.
وی هم اکنون فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت علوم دانشگاهها است.
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