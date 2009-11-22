واگذاری ورزش همگانی به شهرداریها به نفع مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر افزود: مطابق قانون سوم و چهارم توسعه و طرح جامع ورزش، ورزش باید در چهار سطح کشوری، ورزش و پرورش در آموزش و پرورش، ورزش همگانی در شهرداری، ورزش قهرمانی در فدراسیون و کمیته المپیک و ورزش حرفه‌ای در بخش خصوصی اجرایی شود.

عضو شورای شهر تهران پس از شرکت در چهارمین جلسه شورای عالی فرهنگی اجتماعی و وررزشی شهرداری تهران به لزوم واگذاری و انتقال ورزش همگانی از دولت به شهرداریها اشاره کرد و گفت: مطابق برنامه سوم و چهارم توسعه، ورزش همگانی باید به شهرداریهای کلانشهرها واگذار شود ما نیز در راستای قانون تلاش کردیم برای رسیدن به چنین برنامه‌ای، ظرفیت‌ سازی کنیم.

وی با بیان اینکه شهرداری در این سالها، برای توسعه ورزش همگانی نیز سرمایه‌گذاریهای لازم را انجام داده است تصریح کرد: تهران ظرفیتهای خوبی دارد و در صورتی که برنامه ریزی جامعی داشته باشیم که هم ضمانت اجرایی و هم نظارت مطلوب بر آن باشد، می توان امیدوار بود که ورزش به خانه های مردم راه یابد.

عضو شورای شهر تهران لزوم توجه به ورزش همگانی در راستای افزایش سلامتی، رعایت بهداشت فردی و محیطی و جلوگیری از بسیاری از بیماریهای که ناشی از فقر حرکتی عنوان کرد.