شرکتهای پخش کالا در گیلان مکانیزه می شوند

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آنجایی که اصلاح زیر ساختهای اقتصادی از جمله شبکه های توزیع کالا در دستور کار هیئت دولت با مسئولیت وزارت بازرگانی است به منظور ساماندهی نظام پخش کالا، کالاهای قابل مصرف نهایی باید از طریق شرکتها یا واحدهای پخش مورد تائید وزارت بازرگانی توزیع شوند.

وی همچنین بر لزوم برنامه ریزی هرچه دقیق تر با هدف ارتقای کارآیی و کاهش هزینه مبادله در صنعت پخش و پایش مستمر مویرگی کالا در واحدهای صنفی ایجاب می کند، تاکید کرد.