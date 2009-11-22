سیدی به خبرنگار مهر گفت: از کارکردن با ایرج کریمی بسیار لذت بردم و از اینکه در فیلمی به کارگردانی ایشان بازی کرده‌ ام خوشحالم .ایشان آرامش باور نکردنی در طول کار دارند وبسیار با تجربه هستند. من در بعضی مواقع درباره چگونگی بیان بعضی دیالوگ‌ها با آقای کریمی بحث داشتم ایشان با دقت به حرف های من گوش می داد و تصمیمی که می‌گرفتند نزدیک به سلیقه من بود.

وی درباره اینکه نقش حامد چه تفاوتی با دیگر نقش‌هایش داشته گفت: من خود خواسته بازی در نقش حامد را قبول کردم چون این کاراکتر بازی برون گرایی را می‌طلبید و با توجه به اینکه مدتی است متهم شده‌‌ام که در حال تکرار خود و نقش‌های مشابه هستم ترجیح دادم در اپیزودی ایفای نقش کنم که بازی درونی کمتری داشته باشد.

این بازیگر ادامه داد: نقش حامد تفاوت‌هایی با دیگر نقش‌هایی که تا به حال بازی کرده بودم داشت. البته من بازی در نقش‌های درونی را ترجیح می‌دهم اما بازی در کارهایی مثل "سفید" و فیلم تلویزیونی "در آغاز یک روز" به کارگردانی بهرام توکلی باعث می‌شود نوعی فاصله گذاری در کارهای من ایجاد شود و از نقش‌های درونی کمی دور باشم.

وی خاطر نشان کرد: من متاسفم برای کسانی که تصور می‌کنند بازی‌های برون گرا تلاش بیشتری را می‌طلبد. در صورتی که بازی در فیلمی مثل "پابرهنه در بهشت" برای من به مراتب سخت تر است، چون احتیاج به بازی زیر پوستی و درونی دارد. به تازگی ساخت فیلم کوتاه " اصغر، پیکان، همسرش و زندگی کمی عادی‌تر " را به پایان رسانده‌ام. این فیلم به مرکز سینمای مستند و تجربی تحویل داده شده است.

اپیزود "سفید" از مجموعه "یک لحظه دیرتر" با بازی هومن سیدی، خاطره حاتمی و پوراندخت مهیمن دیشب از شبکه دو پخش شد.