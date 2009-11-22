نظام اسلامی به مدیران لایق و متعهد نیازمند است

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین سید محمد ابوترابی در جلسه شورای اداری و معرفی استاندار جدید قزوین گفت: برای اصلاح امور کشور همواره به وجود مدیران صالح و کارآمد و لایق نیازمندیم تا بتوانیم برنامه های تدوین شده را اجرایی کنیم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: طاهایی استاندار ابق موجب افزایش رضایت مندی مردم به نظام شد و توانست با مدیریت توام با اخلاق و رفتار دینی مقبولیت خوبی بین مردم کسب کند.

ابوترابی یادآورشد: مدیران باید وقت خودرا صرف خدمت به مردم کنند و صدقه جاریه خدمت و کار خیر است که داشتن مسئولیت فرصت خدمتگزاری بیشتری برای مدیران اجاد شده است.

ابوترابی افزود: اگر وقت مدیری برای شرکت در جلسات سیاسی و کم بها که ریشه درهوی وهوس دارد صرف شود موجب خذلان جامعه می شود و این کار هدر دادن بیت المال و گناه است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی به دنبال ایجاد تفرقه و نزاع بین دوستان هستند و صفوف متحد را پراکنده می کنند اما طاهایی از مدیرانی بود که در مسیر اصلاح مدیران و احزابسیاسی اقدام کرد و نگذاشت تفرقه و نفاق در استان ریشه بگیرد.

وی اظهار داشت: نمایندگان استان موافق جابجایی اتاندار نبودند اما بنابه مصلحت وجود ایشان در مازندران ضروری تر بود و ما نیز با در نظر گرفتن مصالح با جابجایی موافقت کردیم.

ابوترابی اظهار امیدواری کرد: با حضور استاندار جدید روند روبه پیشرفت استان با استفاده از ظرفیتهای موجود ادامه یابد.

در ادامه آیت الله باریک بین ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند طاهایی استاندار سابق گفت: استاندار سابق قزوین نمونه یک انسان مومن و نماینده لایق دولت بود که دسوزانه برای خدمت به مردم این منطقه بویزه محرومان خدمت کرد.

امام جمعه قزوین گشاده رویی و گشاده دستی طاهایی را یادآورشد و اظهار داشت: مردم از رفتن ایشان ناراحت شدند و کسی راضی به این جابجایی نبود اما برای همراهی با دولت این تغییر را پذیرفتیم اما انتظار داریم استاندار جدید هم بتواند مانند استاندار قبلی در منسیر خدمت به مردم حرکت کند.

احمد عجم استاندار جدید قزوین هم پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور، توجه به مسائل فرهنگی، رسیدگی به هنجارهای اجتماعی و ایجاد و استقرار امنیت در استان و رونق بخشیدن به بازرگانی ، توسعه صادرات و تقویت حمل و نقل را از مهمترین برنامه های خود اعلام کرد.

در ادامه عباسعلی درافشانی معاون پشتیبانی و نیروی انسانی استانداری قزوین به نمایندگی از مدیران دستگاههای اجرایی و استانداری از خدمات طاهایی تقدیر کرد.

در پایان وزیر کشور ضمن تقدیر ازاستاندار سابق احمد عجم را به عنوان استاندار جدید قزوین معرفی کرد.

سیدعلی اکبر طاهایی استاندار سابق تمامی هدایای نقدی و غیر نقدی خود در طول دوره استانداری را به کمیته امداد امام خمینی و بنیاد ازدواج استان اهدا کرد.