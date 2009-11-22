سازش با رژیم صهیونیستی سراب است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، حسن عزالدین از اعضای حزب الله لبنان امروز یکشنبه در همایش قدس در پرتو انتظار منجی اضافه کرد: حزب الله لبنان پوشالی بودن ارتش صهیونیستی را به دنیا ثابت کرد و در برابر ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی، عزت، کرامت، شرافت، دگرگونی و تحول را در لبنان به رخ کشید .

وی عملیاتهای نظامی حزب الله را دلیل آزادی بسیاری از اسرای لبنان از جمله سمیر قنطار پس از سه دهه از زندانهای صهیونیستها دانست و تاکید کرد: راه مقاومت راه حقیقی است که می توانیم از این طریق حقوق از دست رفته مان را به دست آورده و سرزمین ایمان را آزاد و حفظ کنیم.

این عضو حزب الله بر اساس فرمایش امام راحل (ره) که مسئولیت آزادی قدس را به عهده یگانه پرستان جهان دانستند اشاره کرد و گفت: نامگذاری پیوند روز قدس با جمعه آخر ماه مبارک رمضان توسط حضرت امام خمینی (ره) نشانگر واقعیتی است که روز قدس روز اسلام و برخورد مستکبران با مستضعفین و برخورد حق با باطل است و این نقطه ایمانی تکیه گاه مبارزه ما با اسراییل است. بر این اساس است که همه یگانه پرستان عالم اعم از مسلمان یا مسیحی باید برای رهایی قدس تلاش کنند.

عزالدین تاکید کرد: رژیم صهیونیستی تلاش می کند با ایجاد یاس و از بین بردن آگاهی و بصیرت در بین ملت مسلمان به اهداف پلید خود برسد اما قدس عنوان فراگیر و جمع کننده همه ملتهای توحیدی است که در پرتو ایمان و امید داشتن به منجی، وعده الهی را در ایجاد حکومت صالحان محقق می کند.