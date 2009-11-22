خراسان رضوی پتانسیل توسعه روابط تجاری با آفریقای جنوبی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرشید منوچهری ظهر یکشنبه در جمع فعالان افتصادی خراسان رضوی و رایزن ایران به آفریقای جنوبی افزود: 98 درصد صادرات ایران به آفریقای جنوبی نفت خام است که با توجه به این مسئله و پتانسیل بالای اقتصادی خراسان رضوی و جایگاه ترانزیتی این استان امکان افزایش همکاری های تجاری این استان با آفریقای جنوبی وجود دارد.

دبیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان رضوی افزود: منطقه ویژه اقتصادی سرخس یکی از عمده ترین مزیتهای خراسان رضوی است که کلیه زیرساختهای سرمایه گذاری را داراست و سرمایه گذاران در آن از معافیتهای مالیاتی برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: همچنین جاده ترانزیتی مشهد – سرخس – ترکمنستان که تامین کننده کالاهای وارداتی کشورهای آسیای میانه است نشان دهنده اهمیت ویژه این استان است.

همچنین رایزن اقتصادی آفریقای جنوبی در این جلسه گفت: طی سالهای اخیر ارتباط بین ایران و آفریقای جنوبی نه تنها از نظر سیاسی بلکه اقتصادی نیز در حال توسعه است.

یوسف تیمول ایجاد کمیسیون اقتصادی بین دو کشور را فرصتی مغتنم برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی در کشور دانست و گفت: از فعالیت اقتصادی خراسان رضوی برای حضور در این کمیسیون و یازدهمین جلسه آن که در بهمن ماه جاری در آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد، دعوت می کنیم.

وی از تعرفه های بسیار پایین وارداتی این کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر ارتباط اقتصادی با ایران یکی از مهمترین اولویتهای جمهوری آفریقای جنوبی است و تسهیلات لازم برای توسعه این ارتباط را فراهم می آورد.