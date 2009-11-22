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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۰

49 سالن چند منظوره نماز در مدارس مازندران به بهره برداری می رسد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اقامه نماز مدارس مازندران گفت: تا سه ماه آینده، 49 سالن چند منظوره نماز با اعتبار 36 میلیارد ریالی در مناطق آموزش و پرورش استان مازندران به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، حجت الاسلام ابوالقاسم کاوه ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نمازخانه های مدارس کلاردشت در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر 50 نمازخانه تازه ساخت با اعتبار استانی 12 میلیارد ریالی فعال هستند.

وی خاطرنشان کرد: ستاد اقامه نماز مدارس استان علاوه بر نظارت بر اقامه فرهنگ نماز برنامه های دیگری برای اجرا دارد.

کاوه افزود: گفتمان دینی، پرسش و پاسخ، مراسم جشن تکلیف، طرح کلید بهشت یا آموزش عملی نماز در مدارس ابتدایی، طرح مرجعیت شناسایی مراجع تقلید، مسابقات احکام و اذان و انشا نماز از برجسته ترین برنامه های ستاد اقامه نماز در مدارس مازندران خواهد بود.

رئیس ستاد اقامه نماز مدارس مازندران تصریح کرد: برای اقامه نماز رسمی در مدارس برای هزار مدرسه از روحانیون حوزه علمیه استان استفاده شده که 380 نفر از روحانیون مربوطه به حوزه های خواهران و بقیه طلبه رسمی حوزه های علمیه برادران هستند.

کاوه افزود: در حال حاضر هزار و 176 نمازخانه مستقل در آموزش و پرورش مازندران وجود داشته و هزار و 600 مدرسه نیز بدون روحانی و توسط همکاران فرهنگی نماز اقامه می کنند.

کد مطلب 988238

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