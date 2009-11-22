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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۳

رحیمی در گفتگو با مهر:

دلیل حضورم در تیم کشتی نفت مسائل مالی بود

دلیل حضورم در تیم کشتی نفت مسائل مالی بود

دارنده مدال طلا جوانان جهان گفت: مسائل مالی دلیل بسیار مهمی بود که باعث شد تا تیم نفت تهران در رقابتهای لیگ برتر کشتی شرکت کنم.

حسن رحیمی کشتی گیر آزادکار وزن 55 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تنها منبع درآمد من در حال حاضر لیگ کشتی است و مسلما مسائل مالی نقش بسیار پررنگی داشت تا این فصل برای تیم نفت تهران کشتی بگیرم.

دارنده مدال نقره جوانان جهان ادامه داد: از درآمدی که از رقابتهای لیگ دارم می توانم به اوضاع مالی ام سر وسامانی بدهم و از طرفی تا حدودی مشکلاتم را برطرف کنم.

وی تصریح کرد: من سالهاست از رده سنی نوجوانان و جوانان برای تیم نفت تهران کشتی گرفته ام و بخاطر پیشرفت کشتی خود دوست داشتم که راه حرفه ای خود را در همین تیم ادامه دهم و علاقه ای به حضور در شهرستان نداشتم.

دارنده مدال برنز آسیا تاکید کرد: مبلغ پیشنهادی دیگر تیمها به من بسیار کمتر از نفت تهران بود و از طرفی اطمینان نداشتم که در پایان رقابتها از نظر مالی با مشکلی روبرو نشوم.

وی درپایان خاطرنشان کرد: در ابتدای راه کشتی خود قرار دارم و از فدراسیون کشتی برای حل مشکلم تشکر می کنم و امیدوارم در مسابقات آینده برای کشتی ایران افتخارآفرین باشم.

کد مطلب 988240

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