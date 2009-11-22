دلیل حضورم در تیم کشتی نفت مسائل مالی بود

حسن رحیمی کشتی گیر آزادکار وزن 55 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تنها منبع درآمد من در حال حاضر لیگ کشتی است و مسلما مسائل مالی نقش بسیار پررنگی داشت تا این فصل برای تیم نفت تهران کشتی بگیرم.

دارنده مدال نقره جوانان جهان ادامه داد: از درآمدی که از رقابتهای لیگ دارم می توانم به اوضاع مالی ام سر وسامانی بدهم و از طرفی تا حدودی مشکلاتم را برطرف کنم.

وی تصریح کرد: من سالهاست از رده سنی نوجوانان و جوانان برای تیم نفت تهران کشتی گرفته ام و بخاطر پیشرفت کشتی خود دوست داشتم که راه حرفه ای خود را در همین تیم ادامه دهم و علاقه ای به حضور در شهرستان نداشتم.

دارنده مدال برنز آسیا تاکید کرد: مبلغ پیشنهادی دیگر تیمها به من بسیار کمتر از نفت تهران بود و از طرفی اطمینان نداشتم که در پایان رقابتها از نظر مالی با مشکلی روبرو نشوم.

وی درپایان خاطرنشان کرد: در ابتدای راه کشتی خود قرار دارم و از فدراسیون کشتی برای حل مشکلم تشکر می کنم و امیدوارم در مسابقات آینده برای کشتی ایران افتخارآفرین باشم.