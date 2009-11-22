شش میلیارد و 652 میلیون متر بارش در استان مرکزی به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، مهدی سالاری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: با انجام 19 سورتی پرواز و شلیک چهار هزار و 380 پیرو پاترون های یدید نقره و نیز تزریق 62 هزار و 100 گرم نیتروژن مایع و 207 میلی متر ازت به جو استان، شش میلیارد و 652 میلیون متر مکعب بارش واقعی در استان مرکزی به ثبت رسیده است.

وی اضافه کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته میزان بارش های صورت گرفته بیش از انتظار این سازمان بوده است چرا که بر اساس ارزیابی های صورت گرفته پیش بینی شده بود پنج میلیارد و 659 میلیون متر مکعب بارش در استان به انجام برسد که نزدیک به یک میلیارد متر مکعب بارش بیشتر در استان به وقوع پیوسته است.

سالاری با اشاره به اینکه از مجموع بارش های صورت گرفته در استان بخشی از آن استحصال شده است، بیان داشت: آب استحصال شده از مجموع بارش های استان 993 میلیون و 630 هزار متر مکعب بوده است که از آمارهای 258 میلیون متر مکعبی استان که از سوی مسئولان آن ارائه می شود اختلاف جدی دارد.

مدیر مرکز ملی باروری ابرهای کشور با بیان اینکه میزان بارش های صورت گرفته در استان مرکزی در دوره مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش چشمگیری نشان می دهد تاکید کرد: میزان بارش های صورت گرفته استان مرکزی 56/17 درصد افزایش داشته است که این آمارها از سوی مجامع جهانی و متخصصان این علم در روسیه نیز مورد تائید قرار گرفته است.

به گفته وی، استان مرکزی به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای خاص در کشور مورد پوشش رادارهای ماهواره ای هواشناسی قرار ندارد که این موضوع سبب شده است که اطلاعات دقیق و جامعی برای بررسی همه اطلاعات وجود نداشته باشد وکمبودهای برای دریافت اطلاعات دقیق در این حوزه مشاهد شود.

سالاری با اشاره به ضرورت اجرای طرح های باروری ابرها در کشور و سابقه اجرای این طرح در جهان گفت: تامین آب در کشورها همواره از دغدغه های مسئولان و نظام های سیاسی در جهان محسوب می شود که اجرای پروژه های باروری ابرها از سال 1932 به صورت جدی در دستور کار دولت ها قرار گفته است که این طرح نیز از سال 75 تاکنون در کشور اجرا شده است.