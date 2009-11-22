آنری متقلب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، زیدان که به همراه آنری فاتح رقابت‌های جام جهانی 1998 و یورو 2000 شده است، اظهار داشت: آنری در دیدار با ایرلند اشتباه بزرگی را مرتکب شد اما متقلب نیست.

آنری هفته گذشته در دیدار با ایرلند در دقیقه 102 بازی، توپی را با دست مهار کرد و آن را برای ویلیام گالاس فرستاد و آن دیدار در نهایت با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت و تیم فرانسه به رقابت‌های جام جهانی 2010 راه پیدا کرد.

زیدان در گفتگو با "کانال پلاس" فرانسه اظهار داشت: ضربه دست تیه‌ری آنری به توپ فقط یک واقعه فوتبالی است. من از آنری حمایت می کنم چراکه فکر می کنم او یک متقلب نیست. من بیش از 10، 12 سال است که این بازیکن را می شناسم و می دانم که متقلب نیست.

وی افزود: من می گویم او در میدان مسابقه دچار یک تصمیم گیری اشتباه شد مانند همان کاری که من در دیدار فینال جام جهانی 2006 انجام دادم. هرکسی اشتباه می کند.