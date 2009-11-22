به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم، مازیار رضاخانی دبیر جشنواره فیلم پروین اعتصامی با اشاره به بین‌المللی شدن این رویداد فرهنگی و هنری گفت:‌ ما احساس نیاز کردیم که جشنواره را در سطح گسترده تری برگزار کنیم به همین خاطر در صدد بین المللی شدن بر آمدیم .

او با اشاره به عنوان جشنواره پروین اعتصامی، گفت: برای مجامع فرهنگی و هنری سوال‌برانگیز بود و می‌خواستند بدانند که ما چه تعداد فیلمساز زن داریم که لزوم برپایی چنین فستیوالی مطرح شده است. این جشنواره برای فیلمسازان زن ایرانی ترتیب داده شده است که این روند در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.

در ادامه مراسم پیام جواد شمقدری معاون امور سینمایی برای حاضران قرائت شد، در این پیام آمده است: پروین نگاه نافذ زن ایرانی به عالم ایرانی است، اگر به دیوان و اشعار او بنگریم، هیچ چیز را به اندازه جان جهان یعنی انسان و دغدغه‌های بشر برای او مهم و سرنوشت‌ساز نمی‌توان یافت. به کار گرفتن آرایه‌های ادبی و تصویرسازی‌های غنی از جمله ویژگی‌های آثار او است.

شمقدری در ادامه این پیام یادآور می شود: او می‌خواهد با حکمت و دقت جهان هستی را واکاوی کند و به ما گونه‌ا‌ی دگر از دگرگون زیستن را بنماید. آری به راستی بانوان سینمای ایران وقتی پروین را الگوی خویش بشمارند راحت‌تر و سهل‌تر می‌توانند از قاب سینما به جهان بنگرند.

سپس شبنم قلی‌خانی که اجرای این برنامه را برعهده داشت در سخنانی با اشاره به حضور آثار بازیگران سرشناسی چون شهره سلطانی، پریوش نظریه، ماهایا پطروسیان و هومن سیدی در جشنواره فیلم پروین گفت:‌ فکر می‌کنم همه بازیگران باید یک فیلم کوتاه بسازند تا با مسائل و مشکلات فیلمسازان و کارگردان‌ها آشنا شوند. ساخت فیلم کوتاه شوق و ذوق خاصی می‌خواهد و امیدوارم همه بازیگرانی که فیلم می‌سازند به کارشان ادامه دهند.

ژااله علو نیز در سخنانی اشعار پروین بزرگ بانوی شعر فارسی را مفاهیمی فاخر و پندآموز برشمرد و افزود: او در قالب اشعارش مفهوم زندگی انسانی را می‌آموزاند. در آثار پروین پندهای رهگشا برای مردم است تا فراموش نکنند برای چه آفریده شده‌اند. او مردم را به مهربانی با هم فرا می‌خواند و همه را به فطرت انسانی توجه می‌دهد.

در ادامه مراسم افتتاحیه ژاله علو اشعاری را از پروین اعتصامی با همراهی ساز سه‌تار خواند. در پایان نیز فیلم کوتاه "کلاس سوم" به کارگردانی پوپک مظفری به نمایش درآمد و شبنم قلی‌خانی اجرای این مراسم را به روح بزرگ نیکو خردمند تقدیم کرد.

این جشنواره با مراسم آتش بازی و رونمایی از کتاب الکترونیکی پروین اعتصامی پایان یافت. فیلم‌های جشنواره‌ پروین اعتصامی از یکم تا ششم آذر ماه در خانه هنرمندان و پردیس سینمایی ملت به نمایش درمی‌آیند.

