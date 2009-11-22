افتتاح نخستین کتابخانه دیجیتال منطقه 13 با ظرفیت یک میلیون کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل راحتی شهردار منطقه 13 با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه منطقه 13 با جمعیت 250 هزار نفری روبه‌روست و کتابخانه‌های این منطقه پاسخگوی متقاضیان نیست برای اینکه بتوانیم رابطه‌ای مساوی بین عرضه و تقاضا ایجاد کنیم از شیوه‌ای نوین استفاده کردیم و هم اکنون صدها نفر به طور همزمان می‌توانند از منابع این کتابخانه که شامل یک میلیون کتاب اسکن شده است استفاده کنند.

وی همچنین هفتمین نمایشگاه "یاد یار مهربان" را با توجه به استقبال مدارس بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: حجم بازدیدکنندگان و متقاضیان گویای کیفیت این نمایشگاه است.

راحتی یادآورشد: همکاری کلیه نهادهای فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و شهرداری تهران در کنار هم می‌تواند تاثیرات بسیار مفیدی داشته باشد و عدم همکاری و هماهنگی موجب هدر رفتن بودجه و انجام کارهای موازی در حوزه فرهنگ می‌شود.

وی با اشاره به وجود دو کتابخانه در پارک خیام منطقه 13 گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری هر کدام متولی یک کتابخانه در این پارک هستند که این امر موجب موازی کاری شده‌است و شهروندان نیز دلیل این کار را نمی‌دانند.

