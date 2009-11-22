پایان مناقشه وزارت بازرگانی و ساتا ؛ خواسته افکار عمومی

همه چیز درباره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران از اوایل سالجاری آغاز شد که سازمان خصوصی سازی کشور پس از انتشار اخبار غیر رسمی از واگذاری این نمایشگاه به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، آن را تائید کرد:"مدیرعامل سازمان خصوصی سازی از تصویب واگذاری 100 درصدی سهام شرکت نمایشگاههای بین المللی به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بابت رد دیون خبرداد و گفت: این واگذاری کاملا قانونی است."

سازمان خصوصی سازمان همان زمان در بیان دلایل اتخاذ این تصمیم اعلام کرد که دولت بابت ردیون خود به ساتا چنین تصمیمی گرفته است.

در پی این موضع‌گیری سازمان خصوصی سازی، سید مسعود میرکاظمی وزیر وقت بازرگانی به مخالفت با این تصمیم پرداخت:"وزیر بازرگانی با اعتراض نسبت به روند واگذاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اعلام کرد این واگذاری بدون اطلاع وزارت بازرگانی و بدون توجه به قانون انتزاع امور نمایشگاهها انجام شده است."

سپس دامنه اعتراضات به نحوه واگذاری نمایشگاه بین المللی گسترده تر شد و نوبت به انتقادات اتاقهای بازرگانی ایران و تعاون از این تصمیم رسید.

از سویی، محمد نهاوندیان رئیس پارلمان بخش خصوصی ( اتاق بازرگانی ایران ) به این تصمیم واکنش نشان داد و این اتاق نیز در اولین فرصت در این باره به بحث و بررسی پرداخت :" در بیست و چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، مصوبه ای از تصویب گذشت که براساس آن، هیات رئیسه اتاق ایران، موظف به پیگیری واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی شد."

از سوی دیگر، دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران و عضو شورای عالی اصل 44 قانون اساسی واگذاری نمایشگاه بین المللی به عنوان رد دیون از سوی دولت را غیر قانونی اعلام کرد.

در ادامه وزارت بازرگانی با استقرار دولت دهم شاهد تغییر و تحولاتی بود و سرانجام مهدی غضنفری که به شدت با واگذاری نمایشگاه بین المللی به ساتا بود ، وزیر بازرگانی شد.

این اعتراضات تا هفته گذشته ادامه داشت تا اینکه خبر آمد "وزیر بازرگانی در حالی کاظم اکبرپور را به عنوان مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی منصوب کرده که با حکم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، عباس قلی زاده نیز به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شده است."

انتصاب دو رئیس برای نمایشگاههای بین المللی به اطلاع رئیس جمهوری رسید و وی نیز سپس دستور ابطال واگذاری این نمایشگاه به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را صادر کرد.

این خبر نیز به سرعت به سوژه اول رسانه های کشور تبدیل شد و وزارت بازرگانی نیز رسما در این خصوص اعلام کرد :" ریاست جمهوری دستور ابطال واگذاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) را صادر کرده است."

مناقشه وزارت بازرگانی و ساتا در روزهای گذشته ادامه داشت تا اینکه امروز اتفاقاتی در نمایشگاه بین المللی افتاد که قابل تامل و سئوال برانگیز بود :" اختلاف وزارت بازرگانی و ساتا موجب شد صبح امروز اجازه ورود به بازدیدکنندگان از نمایشگاه تله کام داده نشود.

به هر حال این غائله امروز پایان یافت و انتظار افکار عمومی از مسئولان پایان مناقشه وزارت بازرگانی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) بر سر نمایشگاه بین المللی تهران است.