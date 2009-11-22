تعطیلی دو هفته ای مدارس عربستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، مدارس دولتی این کشور در اعیاد رسمی این کشور به مدت دو هفته تعطیل می‌شوند. این در حالی است که برای مدارس غیردولتی این کشور که عمدتا خصوصی و بین المللی هستند مدت تعطیلی کمتری در نظر گرفته شده است.

علاوه بر مدارس عربستان، دیگر بخشهای دولتی این کشور در چنین ایامی بین یک هفته تا 10 روز تعطیل می‌شوند.

امسال بر خلاف سالهای گذشته با توجه به شیوع آنفلوانزای خوکی در مکه مکرمه و مدینه منوره بسیاری از مردم این کشور ترجیح داده اند بخشی از تعطیلات و اوقات فراغت خود را در کشورهای مجاور بگذرانند.

سعد القریشی رئیس کمیته حج و عمره در اتاق بازرگانی مکه مکرمه اخیرا در گفتگو با رسانه‌های عربستان گفته است که دفاتر و شرکتهای خدماتی تابع حج و عمره امسال با 70 درصد کاهش زائر رو به رو شده‌اند و این شرکتها با صدها میلیون ریال سعودی زیان روبرو خواهند شد.