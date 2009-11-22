40 هزار مرغ در قائم شهر تلف شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، طوفان شب گذشته علاوه بر وارد کردن خسارتهایی به اموال شهری، خسارتهایی را بر اموال شهروندان شهرستان قائم شهر نیز بر جای گذاشت.

تا کنون با توجه به پیگیری های مکرر خبرنگار مهر در قائم شهر منابع رسمی از جمله فرمانداری و ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان، از ارائه میزان دقیق خسارتهای مالی و جانی خودداری کرده اند.

بر اساس اعلام منابع غیر رسمی بزرگترین و گسترده ترین خسارت این طوفان دامن گیر یک تولید کننده شد و وی را به سبب از بین رفتن 40 هزار مرغ دچار خسارت مالی 200 میلیون تومانی کرده است.

شهردار قائم شهر نیز میزان خسارت شهری طوفان شب گذشته را 100 میلیون تومان اعلام کرده و از تشکیل کمیته ها و ستادهای مختلف در شهر خبر داده است.

قطع شدن درختان و خسارت به اموال عمومی و آبگرفتگی معابر و روستاها از جمله بزرگترین مشکلات به وجود آمده از طریق طوفان گذشته بوده است.