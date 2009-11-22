امیرحسین شریفی، تهیه‌کننده سریال به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری "خانه بی‌پرنده" در لوکیشن قبلی به پایان رسیده و از امروز یکشنبه در منزل زیبا واقع در شهرک قدس ادامه پیدا می‌کند. تاکنون حدود 20 نفر از بازیگران این مجموعه جلوی دوربین رفته‌اند و حدود 60 نفر بازیگر دیگر داریم که هنوز جلوی دوربین نرفته‌اند ولی تا سه هفته دیگر بازی آنها نیز شروع می‌شود. تصویربرداری کل مجموعه نیز پنج ماه دیگر ادامه پیدا می‌کند.

"خانه بی پرنده" مجموعه‌ای 26 قسمتی است که برای شبکه تهران آماده می‌شود. فیلمنامه‌نویس آن شعله شریعتی و مدیر تولید آن مهدی بدرلو است. رویا افشار، پردیس افکاری، شهروز ابراهیمی، کاظم افرندنیا، محمد ابهری، صدرالدین حجازی، جعفر دهقان، ماهرخ شریفی، سوگل طهماسبی، کامران فیوضات، سروش گودرزی، سامیه لک، میرطاهر مظلومی، حمیدرضا مرادی، مینا نوروزی و روناک یونسی بازیگران مجموعه هستند.

داستان "خانه بی‌پرنده" درباره دختری است که در زمان جنگ تحمیلی مفقود می‌شود. حاج عباس و مرضیه، پدر و مادر این دختر سال‌‌ها دنبال یافتن فرزند خود هستند. تا اینکه پس از 27 سال دخترشان پیدا می‌شود. با ورود دختر جوان به خانه حاج عباس و مرضیه زندگی این زوج سالمند دگرگون می‌شود.

عوامل تولید عبارتند از فروغ‌الزمان اهتمام مدیر تولید، مجتبی رحیمی مدیر تصویربرداری، رضا مطهری تدوینگر، شهلا بهاری برنامه‌ریز، اشکان عسگری طراح گریم، امیر احدزاده طراح صحنه و لباس، ابراهیم بخشی صدابردار، قاسم صالحی دستیار کارگردان، امیر رنجبر عکاس، شاهرخ شریفی صداگذار و میکس و آفاق فیلم مجری طرح.

