باهوش ترین موش تراریخته جهان به وجود آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه پزشکی جورجیا اعلام کردند با کمک تکنیکی جدید برای بهبود دادن یک تک ژن توانسته اند باهوش ترین موش جهان را به وجود آورند، تکنیکی که شاید بتواند به توانایی های مغزی انسان نیز بیافزاید.

Hobbie-J نام شخصیت انیمیشنی چینی بر روی این موش گذاشته شده است. به گفته دانشمندان این جاندار می تواند سه برابر موشهای عادی اجسام را به خاطر بسپارد و با سرعتی بالاتر مسیر درست را در میان مارپیچها بیابد.

در دوره جنینی این موش موادی ژنتیکی برای بهبود ژن NR2B که کنترل حافظه را به عهده دارد به جاندار تزریق شد و پس از تولد دانشمندان مشاهده کردند این جاندار نسبت به موشهای عادی از سطح هوشی بسیار بالاتری برخوردار است.

موفقیت در این پروژه امیدهایی را برای درمان بیماران مبتلا به زوال عقلی یا جنون زنده کرده است زیرا اینگونه گمان می رود بهبود ژنتیکی روزی می تواند برای درمان اختلالات مغزی با کمک دارو موثر باشد. با این حال دانشمندان بر این باورند این شیوه درمانی کمکی به مبتلایان به آلزایمر نخواهد کرد زیرا این بیماران از مرگ سلولهای مغزی عذاب می کشند.

بر اساس گزارش تلگراف، به گفته دانشمندان این مطالعه مدارک جدیدی مبنی بر اهمیت ژن NR2B در بهبود حافظه ارائه کرده است و در آینده می توان از این ژن در تولید داروهای بهبود دهنده حافظه استفاده کرد.