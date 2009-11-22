نباید بگذاریم استکبار جهانی در جریانات سیاسی کشور وارد شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور ظهر یکشنبه در مراسمی به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج در سالن اجتماعات دادگستری کرج در جمع بسیجیان ضمن تبریک هفته بسیج اظهار داشت: اصولا در فتنه ها افرادی که می لغزند یا در ولایتمداری مشکل دارند یا بصیرت ندارند که وارد می شوند و به آشوب می پردازند.

وی افزود: در برخی جریانات مشاهده شده که بر روی اشخاص قفل می کنند در حالی که اصلا شخص ملاک نیست بلکه جریان کلی مهم و ملاک است و باید ملاک را دید.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: ممکن است هر روز عده ای به بخشها و گروه های مختلف بچسبند، اما نباید تمامی افراد را در آشوبها و فتنه ها یکسان دید و در یک جبهه قرار داد.

ذوالنور بیان داشت: اخیرا یکی از سردمداران آن زمان، یکی از همان مردان خاکستری گفته بود که در زمان امام و قبل از آن هم من اصلا ولایت فقیه را قبول نداشتم چه برسد به مطلقه آن اما ابهت و صلابت امام جوری بود که نمی توانستیم چیزی بگوییم.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران عنوان کرد: نمی شود که گروهی در روز قدس که یکی از روزهای مهم در ایران اسلامی برای دفاع از حق مسلم فلسطین است، در ماه رمضان شیشه آب به دست بگیرد و زیر پرچم جمهوری اسلامی و به عنوان پیرو خط امام وارد میدان شود و به نفع اسرائیل و آمریکا شعار دهد.

وی ادامه داد: چرا ما باید بگذاریم که کشورهای بیگانه نظیر اسرائیل و آمریکا در جریانات سیاسی ما وارد شوند و از برخی گروه ها پشتیبانی کنند.

این مسئول یادآور شد: امام فرمود که اگر دیدید که بیگانه ای از شما دفاع می کند، به خود شک کنید، چرا باید منافقین، سلطنت طلبان و گروهکهای مزدور در جریانات مختلف همپای ما قرار گیرند.

ذوالنور گفت: اگر جریانات اصل نظام را تهدید می کنند، باید توجه ویژه به آن کرد. وی اذعان داشت: دوران کنونی مانند دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس مرد می خواهد که پایش نلغزد، هرکسی که در دوران امام و شفافیت و آرامش آن زمان آرپیچی زن و سیاسی موفقی بود، معلوم نیست در درگیری های اخیر توانایی ایستادن داشته باشد، ممکن است شمشیر را از رو ببند اگرچه ایمان هم داشته باشد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: عنصر اصلی و اساسی تفکر بسیجی است که می تواند این فتنه ها و آشوبها را از بین ببرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نهاد تاثیرگذار بسیج در کشور اعلام کرد: هم اکنون اگر امور جاری و عادی به سیر خود ادامه دهد و جریان طبیعی داشته باشد، نیازی به استفاده بسیج نیست، بسیج زمانی مطرح می شود که یا امور جاری و طبیعی قابل جریان نیست یا به دلایل مختلف خطر و تهدید جدی در پیش باشد.

ذوالنور گفت: برای حفظ دستاوردهای انقلاب و تهدیدات مختلف بسیج و نیروهای بسیجی در نقاط مختلف کشور اقدامات ارزشمندی را انجام دادند که این نشات گرفته از تفکر و فرهنگ بسیجی است که هم اکنون در جامعه ما نهادینه شده است.

وی افزود: تفکر و فرهنگ بسیجی به منزله آب حیات بخشی است که وارد هر بخشی از جامعه شود، تاثیر ثمربخش و مفید آن مشخص می شود.

این مسئول ادامه داد: در جایی که دزدی، رخوت، سستی، نارسائی، فقدان کارآمدی و ضعف دیده می شود، به طور قطع بسیج وجود نداشته و از آنجا رخت بر بسته است.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: بسیج در تمامی صحنه ها با ایمان وارد می شود و در هر صحنه و بخشی که وارد می شود، دگرگونی ایجاد خواهد شد.