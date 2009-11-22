فرهاد کاظمی ابومسلم را تمرین داد / مربی مستعفی به مشهد برگشت!

به گزارش خبرنگار مهر، کاظمی که به دلیل صادر نشدن کارت مربیگریش از سوی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال از سمت خود در تیم فوتبال ابومسلم مشهد استعفا کرده بود، به خواست مدیریت این باشگاه به جمع سیاه جامگان مشهدی بازگشت.

او که شب گذشته وارد مشهد شده بود، بعدازظهر امروز (یکشنبه) در محل تمرین تیم فوتبال ابومسلم حضور یافت و مراحل آماده سازی این تیم را زیر نظر گرفت.

حضور کاظمی در تمرینات تیم فوتبال ابومسلم مشهد در حالی صورت گرفت که از سوی مسئولان سیاسی و ورزشی استان خراسان اقداماتی در جهت رفع مشکل این مربی در سازمان لیگ فدراسیون فوتبال انجام شده است.