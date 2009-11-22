به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر اعلام کرد آئین اختتامیه سومین جشن بزرگ گرافیستهای جهان اسلام فردا برگزار خواهد شد و در آن نفرات برگزیده هیئت داوران شامل فرشید مثقالی، مسعود نجابتی، مصطفی گودرزی و حبیبالله صادقی از ایران و لئوناردو سولی (ایتالیا) و صادق کرم مصطفی (ترکیه) معرفی میشوند.
در این مراسم از بیش از نیم قرن حضور درخشان استاد محمود جوادیپور پیشکسوت و پایهگذار گرافیک ایران و جنبش نوگرای نقاشی مدرن معاصر در عرصه هنر این سرزمین تجلیل خواهد شد. آئین پایانی سومین همگرایی بزرگ گرافیستهای جوامع اسلامی ساعت 16:30 روز دوشنبه دوم آذرماه سالن همایشهای فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.
