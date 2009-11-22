۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۵

سومین دوسالانه گرافیک جهان اسلام فردا به پایان می‌رسد

سومین دوسالانه بین‌المللی گرافیک جهان اسلام که میزبان هنرمندان 38 کشور بود، فردا دوشنبه دوم آذرماه با معرفی برگزیدگان در فرهنگستان هنر به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر اعلام کرد آئین اختتامیه سومین جشن بزرگ گرافیست‌های جهان اسلام فردا برگزار خواهد شد و در آن نفرات برگزیده هیئت داوران شامل فرشید مثقالی، مسعود نجابتی، مصطفی گودرزی و حبیب‌الله صادقی از ایران و لئوناردو سولی (ایتالیا) و صادق کرم مصطفی (ترکیه) معرفی می‌شوند.

در این مراسم از بیش از نیم قرن حضور درخشان استاد محمود جوادی‌پور پیشکسوت و پایه‌گذار گرافیک ایران و جنبش نوگرای نقاشی مدرن معاصر در عرصه هنر این سرزمین تجلیل خواهد شد. آئین پایانی سومین همگرایی بزرگ گرافیست‌های جوامع اسلامی ساعت 16:30 روز دوشنبه دوم آذرماه سالن همایش‌های فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.

