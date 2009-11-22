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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۴

در روز مجلس انجام می‌شود:

حضور هیئتی از مجلس بر مزار شهید مدرس

حضور هیئتی از مجلس بر مزار شهید مدرس

به مناسبت روز مجلس و گرامیداشت درگذشت شهید مدرس نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در راس هیئتی پارلمانی به کاشمر سفر می کند.

حسین سبحانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اینکه روز دهم آذر سالروز درگذشت مرحوم مدرس است تصریح کرد: هر سال در شهر کاشمر مدفن شهید مدرس مراسمی برای گرامیداشت وی برگزار می شود و امسال نایب رئیس اول مجلس ضمن حضور بر مزار شهید مدرس در مراسم ویژه این روز نیز حضور خواهد یافت.

به گفته نماینده نیشابور در مجلس هشتم از هر یک از کمیسیون های مختلف مجلس نیز یک نماینده، ابوترابی فرد را در سفر به کاشمر همراهی خواهند کرد.

سال گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روز مجلس با حضور در کاشمر علاوه بر سخنرانی در جمع مردم این شهر بر مزار شهید مدرس حضور یافته بود.

کد مطلب 988260

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