ایران شاگردان "فرد اونیگا" را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان قاسم کیانی که هر سه دیدار گروه D مرحله مقدماتی را هم با پیروزی پشت سرگذاشتند، دیدار مقابل اردنیها را با نتیجه 70 بر 51 تمام کردند تا بدون باخت آماده پیگیری دیدارهای خود در نخستین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا شوند.
تیم بسکتبال زیر 16 سال کشورمان در حالی موفق به شکست اردن شد که مهرماه گذشته در چارچوب رقابتهای غرب آسیا نیز این تیم را از پیش رو برداشته بود. "فرد اونیگا" که پیش از این هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشت، به عنوان سرمربی اردنیها را در مسابقات قهرمانی آسیا همراهی کرده است.
اونیگا سال 2006 و پیش از "رایکو ترومن" و "وسلین ماتیچ" هدایت تیم ملی بسکتبال کشورمان را بر عهده داشت. ایران با هدایت این مربی نیجریهای مدال برنز بازیهای آسیایی دوحه قطر را به دست آورد.
مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا روز دوشنبه با برگزاری دیدارهای روز دوم مرحله دوم پیگیری خواهد شد. در این روز تیم کشورمان مقابل فیلیپین صف آرایی میکند.
نخستین دوره مسابقات بسکتبال زیر 16 سال آسیا تا 6 آذرماه در "جوهور باهرو" مالزی آغاز شده است تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت. دو تیم برتر این مسابقات سهمیه حضور در پیکارهای 2010 قهرمانی جهان را به دست میآوردند. این مسابقات 5 ماه دیگر در آلمان برگزار خواهد شد.
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