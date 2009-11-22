  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۲

بسکتبال زیر 16 سال آسیا/

ایران شاگردان "فرد اونیگا" را شکست داد

ایران شاگردان "فرد اونیگا" را شکست داد

تیم بسکتبال زیر 16 سال کشورمان دیدارهای خود در مرحله دوم رقابت‎های قهرمانی آسیا را با پیروزی مقابل اردن آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان قاسم کیانی که هر سه دیدار گروه D مرحله مقدماتی را هم با پیروزی پشت سرگذاشتند، دیدار مقابل اردنی‎ها را با نتیجه 70 بر 51 تمام کردند تا بدون باخت آماده پیگیری دیدارهای خود در نخستین دوره رقابت‎‌های قهرمانی آسیا شوند.

تیم بسکتبال زیر 16 سال کشورمان در حالی موفق به شکست اردن شد که مهرماه گذشته در چارچوب رقابت‎های غرب آسیا نیز این تیم را از پیش رو برداشته بود. "فرد اونیگا" که پیش از این هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشت، به عنوان سرمربی اردنی‎ها را در مسابقات قهرمانی آسیا همراهی کرده است.

اونیگا سال 2006 و پیش از "رایکو ترومن" و "وسلین ماتیچ" هدایت تیم ملی بسکتبال کشورمان را بر عهده داشت. ایران با هدایت این مربی نیجریه‎ای مدال برنز بازی‎های آسیایی دوحه قطر را به دست آورد.

مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا روز دوشنبه با برگزاری دیدارهای روز دوم مرحله دوم پیگیری خواهد شد. در این روز تیم کشورمان مقابل فیلیپین صف آرایی می‎کند.

نخستین دوره مسابقات بسکتبال زیر 16 سال آسیا تا 6 آذرماه در "جوهور باهرو" مالزی آغاز شده است تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت. دو تیم برتر این مسابقات سهمیه حضور در پیکارهای 2010 قهرمانی جهان را به دست می‎آوردند. این مسابقات 5 ماه دیگر در آلمان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 988262

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها