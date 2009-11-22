ایران شاگردان "فرد اونیگا" را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان قاسم کیانی که هر سه دیدار گروه D مرحله مقدماتی را هم با پیروزی پشت سرگذاشتند، دیدار مقابل اردنی‎ها را با نتیجه 70 بر 51 تمام کردند تا بدون باخت آماده پیگیری دیدارهای خود در نخستین دوره رقابت‎‌های قهرمانی آسیا شوند.

تیم بسکتبال زیر 16 سال کشورمان در حالی موفق به شکست اردن شد که مهرماه گذشته در چارچوب رقابت‎های غرب آسیا نیز این تیم را از پیش رو برداشته بود. "فرد اونیگا" که پیش از این هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشت، به عنوان سرمربی اردنی‎ها را در مسابقات قهرمانی آسیا همراهی کرده است.

اونیگا سال 2006 و پیش از "رایکو ترومن" و "وسلین ماتیچ" هدایت تیم ملی بسکتبال کشورمان را بر عهده داشت. ایران با هدایت این مربی نیجریه‎ای مدال برنز بازی‎های آسیایی دوحه قطر را به دست آورد.

مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا روز دوشنبه با برگزاری دیدارهای روز دوم مرحله دوم پیگیری خواهد شد. در این روز تیم کشورمان مقابل فیلیپین صف آرایی می‎کند.

نخستین دوره مسابقات بسکتبال زیر 16 سال آسیا تا 6 آذرماه در "جوهور باهرو" مالزی آغاز شده است تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت. دو تیم برتر این مسابقات سهمیه حضور در پیکارهای 2010 قهرمانی جهان را به دست می‎آوردند. این مسابقات 5 ماه دیگر در آلمان برگزار خواهد شد.