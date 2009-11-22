سه هزار تن انواع بذر کشاورزی در استان سمنان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد علی مصطفی لو ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: این بذرها شامل سه هزار و 600 تن بذر یونجه، 64 تن بذر گندم، سه تن بذر سورگوم و 125 تن بذر پنیه بوده است.

به گفته وی، امسال 10 هزار و 253 تن انواع کود شیمیایی و نیز چهار هزار و 328 کیلو گرم انواع سم نیز بین کشاورزان استان سمنان توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: صدور 161 جلد شناسنامه تراکتور و کمباین از دیگر فعالیتهای مدیریت در سال جاری است.

مصطفی لو یاد آور شد: استان سمنان دارای 200 هزار هکتار اراضی باغی و زراعی است و سالانه بیش از یک میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می شود.