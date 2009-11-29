تمامی اصول قانون اساسی را قبول داریم / مناظره های سیاسی گسترش یابد

عبدالله ناصری عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تحلیل خود از وقایع اخیر و دلایل ادامه دار شدن اختلافات پس از انتخابات گفت : به نظر من بخشی از نیروهای موثر سیاسی به دنبال ایجاد وحدت نیست و تحلیل های توهم آمیزی که از وقایع اخیر، مبتنی بر یکسری اطلاعات غیرواقعی دارد، موجب می شود تا تلاشی هم برای ایجاد وحدت از سوی این گروهها در جامعه انجام نشود.

عضوشورای عالی بنیاد باران در پاسخ به این سوال که آیا تلاش های اصولگرایانی همچون رئیس مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس مجلس، لاریجانی و باهنر و تلاش های برخی رهبران حزب موتلفه اسلامی برای ایجاد وحدت در فضای سیاسی کشور را نادیده می گیرد؟ اظهارداشت: به اعتقاد من جریان تاثیرگذاری که در کشور به دنبال وحدت نیست، از باورهای لاریجانی و باهنر پیروی نمی کند.



عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین در بیان دلایل خود افزود: دیدیم زمانی که لاریجانی موضوع وحدت و آشتی ملی را در جامعه در پی وقایع پس از انتخابات طرح کرد ، از سوی همان جریان تندرو با برخورد و مخالفت مواجه شد.



وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان مجاهدین به عنوان یک حزب و بنیاد باران به عنوان یک موسسه ای که اغلب افراد آن وابستگی و فعالیت های حزبی دارند راهکاری برای ایجاد وحدت و همبستگی میان گروههای سیاسی ارایه داده است، ادامه داد: بخش قابل توجهی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم اکنون در زندان به سر می برند و این سازمان برای برگزاری کنگره سالانه خود با مخالفت مواجه است.



ناصری ادامه داد: سازمان مجاهدین اسلامی آمادگی لازم را برای گفتگو و تبادل نظر برای یافتن راهکارهای مناسب در این زمینه را دارد.



این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه در نخستین گام برای حل مسائل پس از انتخابات و ایجاد وحدت باید افکار عمومی در مورد وقایع اخیر اقناع شود، تاکید کرد: پس از آن باید در چارچوب های قانونی به موضوعات و وقایع پس از انتخابات پرداخت و راه حل های قانونی برای برون رفت از آنها پیدا کرد.



وی در پاسخ به این سئوال که عده ای از سیاسیون معتقدند جریان اصلاح طلب از قانون اساسی پیروی نمی کند، افزود: ما همواره اعلام کرده ایم که به قانون اساسی معتقدیم و تمامی اصول و فصول این قانون را قبول داریم .



ناصری همچنین در بیان نقش و تاثیر رسانه ملی در ایجاد وحدت در جامعه ، گفت: این رسانه می تواند برای ایجاد وحدت با برنامه ریزی درست و اصولی و دعوت از عناصر شاخص گروههای سیاسی در رسانه ملی و به صورت زنده اقدام به برگزاری نشست های گفتگو و مناظره کند.



عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، این اقدام صدا و سیما را حداقل کاری که یک رسانه عمومی بتواند در راستای ایجاد وحدت در جامعه انجام دهد، خواند.

وی در بیان اینکه برخی افراد و جریانات سیاسی، اخبار، گرایشات و تفکراتی را که از رسانه های خارجی یا در فضای مجازی منتشر می شود را منتسب به جناح اصلاحات می دانند، گفت: این تفکر به کلی کذب و توهم است چرا که در فضای عمومی و مجازی افراد به نشر تفکرات خود می پردازند و اگر جایی نیازها و تفکرات افراد با گرایشات اصلاحات همسو باشد دلیل بر این نیست که آنان ناشر تفکرات و عقاید اصلاح طلبان هستند و یا اساسا وابستگی به احزاب این گروه دارند.

این فعال سیاسی ادامه داد: بخش قابل توجهی از افرادی که در فضاهای عمومی و سایبر ابراز عقیده می کنند، اساسا اعتقادی به حزب و وابستگی سیاسی ندارند و به عنوان افرادی مستقل اظهارنظر می کنند.

عضو شورای عالی بنیاد باران تاکید کرد: متاسفانه یکی از پندارهای غلطی که همواره وجود دارد این است که هر آنچه مخالف ذائقه سیاسی جناح اصولگرا باشد و در این فضا انتشار یابد آن را منتسب به جناح اصلاح طلب می دانند.

ناصری در بیان نظر خود درباره تلویزیون فارسی بی بی سی و انتشار برخی از افکار اصلاح طلبان از طریق این رسانه، گفت: موضوع انتشار برخی از اخبار اصلاحات از طریق این رسانه و هم راستایی تفکرات و گرایشات جبهه اصلاحات با این رسانه نیز توهم است، بی بی سی به عنوان یک رسانه شناسنامه دار و وابسته به یک کشور خارجی در چارچوب اهداف خود عمل می کند.

عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در عین حال اضافه کرد: اما اگر یک جناح سیاسی در عرصه ملی در تنگنای رسانه ای قرار داشته باشد، این حق برای آنان محفوظ است که اخبار منتسب به جریان خود را از طریق این رسانه ها منتشر کنند . همچون خبر دستگیری افراد در دعای کمیل در خانه یکی فعالان سیاسی، که این خبر از رسانه های داخلی منتشر نشد و بی بی سی اولین رسانه ای بود که این خبر را منتشر کرد.

این فعال سیاسی با اشاره به سابقه و خاطره بی بی سی در ذهن مردم ایران ، چنین گفت: این رسانه به عنوان رسانه ای که پیام ها و اطلاعیه های امام راحل را در زمان مبارزات انقلاب اسلامی منتشر می کرد، خاطره خوشی را در ذهن مردم ایجاد کرده است، اما یقینا این رسانه خارجی اهداف و منویات خود را دنبال می کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز با این رسانه مصاحبه می کنند، گفت: تاکنون هیچ یک از اعضای این سازمان براساس مصوبات حزب با هیچ یک از رسانه های خارجی فارسی زبان مصاحبه نکرده اند، اما با توجه به محدودیت هایی که در ماههای اخیر به وجود آمده شورای سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حق انجام مصاحبه برای دبیرکل و سخنگوی این سازمان را با رسانه ای همچون بی بی سی فارسی در زمان ضرورت، محفوظ دانسته است که البته تاکنون نیز این موضوع محقق نشده است.

ناصری در پاسخ به این که فضای رسانه ای و مطبوعاتی در کشور را چگونه می بینید؟ اظهارداشت: متاسفانه فضای یکطرفه رسانه ای ، موجب شد تا اقبال عمومی به استفاده از شبکه های ماهواره ای بیشتر شود و تا زمانی که فضای اعتماد بر رسانه ملی حاکم نشود این اقبال وجود دارد.

مدیرعامل ایرنا در دوره اصلاحات با تاکید بر اینکه صدا و سیما نیز باید دست به یک انقلاب درونی بزند، افزود: عناصر تصمیم ساز در این رسانه باید با اطلاع رسانی صحیح برای ایجاد وحدت در جامعه گام بردارند.

عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه در فضای کنونی تصمیم گیری بسیار سخت شده است ، تصریح کرد: اگر پس از حوادث انتخابات زمانی که آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت موجود ارایه داد به آن عمل می شد ، اکنون وضعیت بهتری داشتیم.

ناصری خاطرنشان کرد: برخی از گروههای سیاسی از حرکت های اجتماعی درون نظام که بیشتر یک جنبش و حرکت اجتماعی است به عنوان یک فتنه نام می برند، این تفکر موجب می شود تا به جای برخورد صحیح با این حرکت اجتماعی تلاش برای سرکوب و کنترل آن انجام شود.



مدیرعامل اسبق خبرگزاری جمهوری اسلامی در دوره اصلاحات گفت: روند وقایع اخیر در کشور نشان از وقوع یک حرکت اجتماعی در کشور دارد و باید با این پدیده درست و منطقی برخورد شود و باید در درون نظام نیز مدیریت و برای آن برنامه ریزی شود.



عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه اگر گروههای سیاسی از این پدیده های اجتماعی به تحلیل واحدی برسند می توان برای آن راهکاری درست و منطقی نیز برگزید، اظهارداشت: پس از رسیدن به جمع بندی مشترک درباره وقایع پس از انتخابات اخیر، رهبران گروههای سیاسی در برنامه ای زنده بحث و گفتگو کنند و راهکاری قانونی برای این موضوع بیابند.

این فعال سیاسی در پاسخ به اینکه عملکرد احزاب را در وقایع اخیر چگونه می بینید، تصریح کرد: بخش هایی از حاکمیت با عملکردی که از خود نشان داده اند به تحزب و توسعه سیاسی اعتقادی ندارند، بنابراین رفتارهایی که در جامعه انجام می شود در مسیر محکوم سازی و کاهش فعالیت های سیاسی و حزبی است.

وی ادامه داد: حرکت های اجتماعی اخیر در کشور از احزاب به عنوان طبقه ای از نخبگان اثرگذار، عبور کرد.

عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بازگشت صادقانه به قانون اساسی را تنها راهکار برون رفت از اختلافات عنوان کرد و افزود: باید به تمامی اصول قانون اساسی توجه شود، نه اینکه بخشی را مورد توجه قرار دهند و بخشی مورد بی توجهی قرار گیرد.

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گفتگو از : ملیحه ابراهیمی