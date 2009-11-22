به گزارش خبرنگار مهر، دارنده مدال طلای مسابقات جهانی جودو در سال‌های 2001 و 2003 ظهر امروز (یکشنبه) با حضور در فدراسیون جودو مدارک لازم برای ثبت نام در انتخابات این فدراسیون را دریافت کرد.

این عضو پیشین تیم ملی جودو ایران امشب نشستی با علی سعیدلو، ریاست سازمان تربیت بدنی، خواهد داشت تا نظر وی را برای حضور در انتخابات فدراسیون جودو جویا شود.

در صورت تایید سعیدلو، آرش میراسماعیلی فردا (دوشنبه) رسما برای حضور در انتخابات فدراسیون جود ثبت نام خواهد کرد.

تا به امروز تنها علیرضا امینی، سرپرست فعلی فدراسیون جودو برای حضور در انتخابات ریاست این فدراسیون ورزشی ثبت نام کرده است.