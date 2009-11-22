کمبود فضای آموزشی در اردبیل برطرف شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ژیلا فیروزی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: احداث مدارس جدید در نقاط مختلف استان گشایش محسوسی را در حل بسیاری از مشکلات مربوط به کمبود فضاهای آموزشی رقم زده است.

وی با بیان اینکه بعد نرم افزاری آموزش نیز باید همواره مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: برای حفظ پیشینه و موفقیتهای فرهنگی این استان، انتظارات بزرگی از بدنه آموزش و پرورش می رود که باید برآورده شود.

وی همچنین با اشاره به طرح ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش استان افزود: این موضوع در قالب طرح ملی و طبق رویکرد وزارت آموزش و پرورش در اردبیل اجرا می شود و ادغام برخی مدارس که از جمعیت دانش آموزی کمی برخوردارند به معنای تحت الشعاع قرار گرفتن تعلیم و تربیت نیست.

وی به صدور مجوز از وزارت آموزش و پرورش برای خرید خدمات آموزشی در استانها اشاره کرد و متذکر شد: طرح جدید دولت در جایگزین کردن خرید خدمات آموزشی به جای استمرار فعالیت مراکز تربیت معلم، باید با دقت کافی انجام شود تا از بروز هر گونه خلل در این حیطه جلوگیری شود.

فیروزی طرح خرید خدمات آموزشی از مؤسسات خصوصی را مثبت ارزیابی کرد و از مدیران آموزش وپرورش استان خواست که در اجرایی کردن این طرح دقت لازم را به عمل آورند تا این خدمات از بهترین و شایسته ترین مؤسسات آموزشی ذیصلاح خریداری و توان علمی و آموزشی این گونه مؤسسات خصوصی در خدمت تعلیم و تربیت دانش آموزان استان قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت بهره گیری از کمکهای داوطلبانه مردم در تعالی آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: مصمم هستیم جشنواره سال آینده خیرین مدرسه ساز استان اردبیل را با دعوت از اردبیلی های مقیم سراسر کشور و خارج از کشور در این استان برگزار کنیم.