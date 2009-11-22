شرکت تعاونی کشاورزان نیشابور مقام اول کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی دهباشیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، به گسترش فرهنگ مصرف شیر در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: این شرکت تعاونی با ایجاد مرکز جمع‌ آوری و داشتن آزمایشگاه مجهز شیر و آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و انجام آزمایشات مربوطه و کاهش بار میکروبی و نصب پلیت کولر جهت سردکردن فوری شیر و جلوگیری از افزایش بار میکروبی توانست به مقام اول کشور دست یابد.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان،‌ این شرکت تعاونی روزانه حدود 105 تن شیر از دامداران خریداری کرده و پس از آزمایش و تفکیک شیرهای صنعتی،‌ نیمه صنعتی و سنتی آنرا به کارخانجات صنایع لبنی تحویل می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نیشابور از سال 1365 در راستای حمایت از تولید کنندگان تأسیس شده است و تاکنون سه سال به مقام اول استانی و علاوه بر‌ آن در سال‌های 71،78 و87 به مقام‌های اول کشوری دست یافته است.

وی افزود: ‌رعایت مسائل بهداشتی،‌ کاهش بار میکروبی، ‌ظرفیت بالای ذخیره و بارگیری، تفکیک شیر، ایجاد سه مرکز جمع‌آوری فرعی شیر، آزمایشگاه مجهز شیر و آنالیز خوراک دام، استخدام کارشناسان مجرب، کمک به دامداران به منظور خرید علوفه مناسب، ثبت مشخصات رکوردگیری، برگزاری کلاسهای مسائل بهداشتی شیر برای دامداران از جمله فعالیتهای شاخص این شرکت تعاونی موفق است.