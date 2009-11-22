کاوشگر ژاپنی از مرگ نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر ژاپنی هایابوسا پس از ترفندی زیرکانه که منجر به فعال شدن موتور یونی آن شد در مسیر بازگشت به زمین قرار گرفت. این کاوشگر از سال 2005 و پس از بازدید از شهاب سنگ ایتوکاوا دچار اختلال شده و از کار افتاده بود.

این کاوشگر در نوامبر 2005 دوبار بر روی این شهاب سنگ فرود آمد اما بخشی از آن که برای نمونه برداری از مواد سازنده جرم کیهانی ساخته شده بود از کار افتاد، سپس به تدریج کنترل آن از دست مهندسان پروژه در زمین خارج شده و تماس آن با زمین نیز قطع شد.

اما اکنون مهندسان توانسته اند با ایجاد تغییراتی این کاوشگر را فعال کرده و در مسیر بازگشت به سوی زمین قرار دهند. دانشمندان با امید به اینکه بخشهایی از شهابسنگ به صورت اتفاقی به مخزن نمونه برداری فضاپیما وارد شده باشند، اشتیاق زیادی برای بازگشت این فضاپیما به زمین دارند.

هایابوسا اکنون به آرامی و با کمک موتورهای یونی خود که گاز زنون را یونیزه کرده و با استفاده از میدانهای الکتریکی به شتاب یونها افزوده و نیروی ثابت و مداومی را به وجود می آورد، در حال بازگشت به زمین است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، مهندسان ژاکسا (آژانس تحقیقات هوا فضای ژاپن) با استفاده از قطعات سه موتور دیگر هایابوسا که از کار افتاده بودند توانستند چهارمین موتور را برای بازگرداندن فضاپیما به خانه فعال کنند. با توجه به موقعیت کنونی این کاوشگر در ژوئن 2010 به زمین خواهد رسید و کپسول نمونه های خود را در جایی در استرالیا پرتاب خواهد کرد.