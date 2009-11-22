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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۹

175 هزار دانش آموز مازندرانی در اردوهای طرح هجرت شرکت کردند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران گفت: امسال 175 هزار دانش آموز مازندرانی با شرکت در اردوهای طرح هجرت در سازندگی مدارس خود نقش آفرینی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالسعید رنجبر ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان طرح هجرت سه مازندران در اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله ساری افزود: هفت هزار و 500 دانش آموز در بهسازی مدارس بکار گرفته شدند و 25 هزار نفر در زمینه آموزشی و برگزاری کلاسهای تقویتی در بسیج سازندگی استان فعالیت داشتند.

رنجبر افزود: پروژه های آبرسانی، راه سازی، مدرسه سازی، احداث خانه های بهداشت در روستاها از برنامه های بسیج سازندگی در استان است که در این رابطه از متخصصان و تحصیل کرده های جوان استفاده می شود تا با ارائه مهارت به خود باوری برسند.

وی آموزش مهارتهای اخلاقی و اعتقادی را در بسیج سازندگی اصل دانست و افزود: امسال 108 هزار نفر جوان 16 تا 30 سال به میزان یک میلیون و 500 هزار نفر روز در عرصه سازندگی فعالیت کردند.

به گفته رنجبر، با مشارکت 22 دستگاه اجرایی استان در عرصه های علمی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی و حرفه ای، خدمات رسانی و محرومیت زدایی و احداث پروژه های عمرانی در استان فعالیت شد.

کد مطلب 988283

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