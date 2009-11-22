اولین مرحله رزمایش مشترک مدافعان آسمان ولایت 2 آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر مستقر در قرارگاه عملیاتی واقع در استان مرکزی، نخستین مرحله این رزمایش با حضور یگان های واکنش سریع پدافند هوایی نیروهای مسلح تحت فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا درمناطق عملیاتی از پیش تعیین شده جابجا و گسترش یافتند و درجهت تقویت شبکه راداری و اعلام خبر دور علاوه بر رادارهای ثابت ، سیار و بهینه تولید شده به دست متخصصان صنایع نظامی کشورمان از انواع تاکتیکی در این مرحله رزمایش به منظور کشف و شناسایی و اعلام خبر به یگانهای عمل کننده ، مورد بهره برداری قرار گرفتند.

در این مرحله از رزمایش یگانهای حاضر اقدام مقابله با عملیات روانی دشمن فرضی و همچنین اقدام به فعالیت های مردم یاری توسط رزمندگان پدافند هوایی انجام شد.

درعین حال سردار سرتیپ احمد میقانی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء روز گذشته در این زمینه اعلنم کرده بود که رزمایش مشترک مدافعان آسمان ولایت 2 در گستره ای با وسعت بیش از 600 هزار کیلومتر مربع در محدوده مناطق عملیاتی شمال غرب ، غرب ، جنوب و جنوب غربی کشور با بهره برداری از توان رزمی شبکه فرماندهی و کنترل یکپارچه کشور در قالب مرکز عملیات پدافند هوایی ، مراکز عملیات منطقه ای ، مراکز کنترل گزارشات ، مراکز پست فرماندهی منطقه ای ، اصلی و فرعی ، یگانهای عملیات پدافندی، موشکی و توپخانه ای، دهها فروند هواپیما شکاری، رهگیری و شناسایی نیروهای هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همراه با یگانهای پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامل سامانه های موشکی و جنگ افزارهای توپخانه ای، پدافند نیروی زمینی ارتش و پست های دیده بانی بسیج مردمی تحت فرماندهی، کنترل و هدایت عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) برگزار می شود.

در اجرای این رزمایش گسترده علاوه بر بکارگیری سامانه های پیشرفته موشکی و توپخانه ای ، پدافند هوایی و سامانه های راداری متنوع موجود در شبکه فرماندهی و کنترل یکپارچه پدافند هوایی و انواع هواپیماهای شکاری رهگیری نیروی هوایی ارتش ، مولفه های مهمی همچون بکارگیری تاکتیک های نوین دفاعی، تحرک و جابجایی یگانهای واکنش سریع در مقابله با نبردهای ناهمطراز و غیرمتقارن ، ایجاد هماهنگی بیشتر بین نیروهای پدافند هوایی ارتش و سپاه در برقراری امنیت و پوشش کامل پدافندی مراکز حیاتی و حساس کشور بویژه مراکز هسته ای به کارگیری و ارزیابی عملیاتی و فنی سامانه های پدافند هوایی ، ساخت و تولید صنایع داخلی برای اولین بار مورد توجه قرار گرفته است.