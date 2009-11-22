قلی زاده رفت ، اکبرپور آمد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که امروز با حضور فریدون احمدی معاون اداری مالی و ناصر عاشوری معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد، ضمن تاکید بر اهمیت نمایشگاه و اثرگذاری آن بر تجارت خارجی، بر لزوم تدوین استراتژی نمایشگاهی و توجه به کلیه ذی نفعان در برگزاری نمایشگاههای بین المللی و نیز حضور موثر و فعال در عرصه بین المللی تاکید شد.

کاظم اکبرپور که هفته قبل با حکم وزیر بازرگانی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد، از امروز رسما کار خود را در این نمایشگاه آغاز کرد.

در حکم وزیر بازرگانی به وی آمده است: "انتظار دارم بر پایه عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی،‌ضمن رعایت کامل قوانین و دستورات با تلاش و کوشش نسبت به برنامه ریزی و نظارت صحیح و اصولی علی الخصوص فرآیند برگزاری نمایشگاههای تخصصی به منظور توسعه صادرات، همکاری با اتحادیه های نمایشگاهی و معرفی دستاوردها و تولیدات داخلی،‌اقدام لازم را به عمل آورید."

همچنین در این مراسم از خدمات عباس قلی زاده مدیرعامل سابق شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران تقدیر به عمل آمد.