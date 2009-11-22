  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۱

برگزاری تودیع و معارفه /

قلی زاده رفت ، اکبرپور آمد

قلی زاده رفت ، اکبرپور آمد

تودیع و معارفه مدیران عامل جدید و قدیم شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که امروز با حضور فریدون احمدی معاون اداری مالی و ناصر عاشوری معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد، ضمن تاکید بر اهمیت نمایشگاه و اثرگذاری آن بر تجارت خارجی، بر لزوم تدوین استراتژی نمایشگاهی و توجه به کلیه ذی نفعان در برگزاری نمایشگاههای بین المللی و نیز حضور موثر و فعال در عرصه بین المللی تاکید شد.

کاظم اکبرپور که هفته قبل با حکم وزیر بازرگانی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد، از امروز رسما کار خود را در این نمایشگاه آغاز کرد.

در حکم وزیر بازرگانی به وی آمده است: "انتظار دارم بر پایه عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی،‌ضمن رعایت کامل قوانین و دستورات با تلاش و کوشش نسبت به برنامه ریزی و نظارت صحیح و اصولی علی الخصوص فرآیند برگزاری نمایشگاههای تخصصی به منظور توسعه صادرات، همکاری با اتحادیه های نمایشگاهی و معرفی دستاوردها و تولیدات داخلی،‌اقدام لازم را به عمل آورید."

همچنین در این مراسم از خدمات عباس قلی زاده مدیرعامل سابق شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 988287

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها