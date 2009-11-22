نخستین پارک انرژی خورشیدی در منطقه 10 افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو بهزادی افزود: با توجه به مطابق بودن سر فصلهای محیط زیستی با موزه هفت چنار و بازدید روزانه دانش آموزان از این حوزه، پارک انرژی منطقه در محوطه موزه هفت چنار احداث شده است که به زودی با حضور مسئولان شهرداری تهران و شهردار منطقه افتتاح می شود.

وی گفت: با نصب دستگاهها و تجهیزات انرژی در هفته آتی فعالیتها به پایان خواهد رسید و پارک انرژی قابل بهره برداری خواهد بود .

بهزادی ادامه داد: در حال حاضر دو کارشناس محیط زیست برای فراگیری چگونگی کار با دستگاهها و نیز توانایی آموزش به بازدیدکنندگان به دانشگاه امیرکبیر معرفی شده اند و مشغول گذراندن دوره های مربوطه هستند.

وی خاطرنشان کرد: با نصب 6 باطری خورشیدی در پارک انرژی برق موزه هفت چنار تامین خواهد شد.

مجید نواییان مدیر موزه هفت چنار نیز با اشاره به فرهنگ سازی برای الگوی مصرف بهینه ی انرژی در محیط زیست سالم گفت: به لحاظ عمرانی با نصب شیشه های دو جداره دور یک اتاقک فلزی که بین شیشه ها عایق حرارتی گاز آرون به کار رفته محوطه پارک انرژی احداث شده است. داخل اتاقک یک دستگاه تلویزیزیون، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی و بیشتر لوازم برقی مورد استفاده در منازل به وسیله باطریهای خورشیدی کار می کنند.

وی یادآورشد: منطقه 10 به عنوان منطقه پایلوت از سوی اداره تحقیق و توسعه شهرداری تهران دارای پارک انرژی خورشیدی انتخاب شده است.