حمله دزدان دریایی به نفتکش ایران ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حمله دزدان دریایی تنگه باب المندب به نفتکش " ایران نسا" شرکت ملی نفتکش ایران پس از چند ساعت تعقیب و گریز و با غرق شدن یک شناور دزدان دریایی ناکام ماند.

این نفتکش حامل حدود 2 میلیون بشکه نفت خام به مقصد ترکیه بود که مورد هجوم 2 قایق تندرو دزدان دریایی تنگه باب المندب قرار گرفت .

در دو سال اخیر تاکنون 13 کشتی ناوگان نفتکش ایران با حمله دزدان دریایی مواجه شده که اقدامات صورت گرفته، کلیه این حملات ناکام مانده است.

در همین حال پیشتر محمد سوری مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با اشاره به اینکه دزدان دریایی در منطقه شاخ آفریقا تا مناطق ساحل شرقی کشور سومالی و کنیا، تا حوزه دریایی شمال جزیره ماداگاسکار را تا عمق 450 مایلی دریا تحت نفوذ دارند، به خبرنگار مهر گفته بود: مقصد نهایی دزدان دریایی پس از گروگان‌گیری کشتی‌ها، سواحل و بنادر کشور سومالی جهت پناه‌گرفتن است که بعد از هر گروگان‌ گیری، اقدام به دریافت باج ‌گیری و دریافت مبالغ بسیار بالایی می‌کنند.

پیش از این نیز نفتکش‌های هنگام، نفتکش دماوند، نفتکش هرمز و نفتکش نور، نفتکش هراز و نفتکش دیلم در چندین نوبت مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفته بود.

هم اکنون انتقال حدود 12 میلیون بشکه نفت خام کشورهای اوپک و غیر اوپک از مسیر تنگه باب ‌المندب و سواحل کشور سومالی به طرف قاره اروپا و امریکا، تردد بیش از 40 درصد صادرات گاز مایع (LNG) قاره آسیا در منطقه نا امن تنگه باب المندب انجام می گیرد.

همچنین تردد سالانه بیش از 65 هزار کشتی که عمدتا حامل کالاهای صادراتی و وارداتی هستند از مسیر مذکور مهمترین دلایل اهمیت امن بودن تنگه راهبردی باب المندب است. منطقه تهدید و خطر، حدود 1.2 میلیون مایع مربع وسعت را دارد.