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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۰

"نیش زنبور" به مرز 250 میلیون رسید

"نیش زنبور" به مرز 250 میلیون رسید

فروش فیلم سینمایی "نیش زنبور" ساخته حمیدرضا صلاحمند به مرز 250 میلیون رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اکران این فیلم در 24 سینمای تهران با 235 میلیون تومان ادامه دارد، فروش فیلم سینمایی "محاکمه در خیابان" به کارگردانی مسعود کیمیایی نیز به 165 میلیون رسید. پخش این دو فیلم برعهده فیلمیران است.

رضا کیانیان، رضا عطاران، مریلا زارعی، رضا داودنژاد، الیزابت امینی، ژاله صامتی، پوراندخت مهیمن، بیتا سحرخیز، فاطمه شکری، ملکه رنجبر، کامران فیوضات، شاپور کلهر، حامد جوادی و علی حمزه‌لو بازیگران "نیش زنبور" هستند که براساس فیلمنامه سروش صحت ساخته شده و داستان دو دوست کلاهبردار است که در یک رکب‌زنی حرفه‌ای مقابل هم قرار می‌گیرند.

"محاکمه در خیابان" ماجرای پسر جوانی است که روز عروسی‌اش از دوستی می‌شنود عروس قبل از او با مردی متاهل آشنا بوده است. جوان سه ساعت وقت دارد در شهر پر از خودرو بگردد و در تهران بزرگ، مرد را پیدا کند تا مطمئن شود...

محمدرضا فروتن، نیکی کریمی، حامد بهداد، پولاد کیمیایی، حمید‌رضا افشار، شبنم درویش، شقایق فراهانی، نگار فروزنده، محمد مؤید، اکبر معززی و علی‌اصغر طبسی بازیگران بیست و هفتمین فیلم بلند سینمایی کیمیایی هستند.

کد مطلب 988301

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