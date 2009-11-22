21.5 میلیارد دلار بدهی خارجی ایران / 73.6 میلیون نفر جمعیت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش بانک مرکزی از وضع مالی دولت در 3 ماه اول امسال نشان می دهد درآمدهای دولت در این مدت به بیش از 67 هزار و 509 میلیارد ریال رسیده است.

در همین حال، پرداخت های هزینه ای دولت در این مدت نیز بیش از 115 هزار و 924 میلیارد ریال بوده است.

همچنین گزارش بانک مرکزی از رسیدن واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت به بیش از 69 هزار و 663 میلیارد ریال و تملک دارایی های سرمایه ای دولت به 11 هزار و 26 میلیارد ریال در 3 ماهه اول امسال حکایت دارد.

براساس این گزارش، کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه در سه ماهه اول امسال به بیش از 6 هزار و 198 میلیارد ریال رسید.

نرخ تورم

در بخش دیگری از این گزارش بانک مرکزی با اشاره به نرخ تورم آمده است، نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به خرداد ماه امسال در حالی به 22.5 درصد کاهش یافته که متوسط هدف برنامه چهارم برای این دوره 9.9 درصد بوده است.

هدف برنامه چهارم برای تورم پایان سال 88 معادل 6.8 درصد گزارش شده است.

کل بدهی‌های خارجی ایران

بانک مرکزی در ادامه این گزارش کل بدهی های خارجی کشور تا پایان خرداد ماه امسال را 21 میلیارد و 575 میلیون دلار اعلام کرده است.

جمعیت ایران از مرز 73 میلیون نفر گذشت

همچنین آمارهای مقدماتی مربوط به جمعیت نشان می دهد که جمعیت کشور با رشد 1.5 درصدی به 73 میلیون و 600 هزار نفر افزایش یافته است. از این رقم، 52.3 میلیون نفر به جمعیت شهری و 21.3 میلیون نفر به جمعیت روستایی کشور مربوط می شود.

نرخ بیکاری

همچنین نرخ بیکاری کشور در فصل بهار امسال به 11.1 درصد رسیده است.