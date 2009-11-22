55 کشته و مجروح در انفجار تروریستی در شمال شرق هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اثر دو انفجار تروریستی در غرب شهر گواتای هند واقع در شمال شرق این کشور دست کم 5 نفر کشته و 50 تن مجروح شدند.

به گفته پلیس این شهر گروه جدایی طلب "ULFA" هند مسئول این انفجار تروریستی هستند. پلیس ماه گذشته دو تن از اعضای ارشد این گروه را که تحت عنوان "جبهه متحد آزادی اسام" فعالیت می کنند، بازداشت کرده است.

طبق گزارش پلیس این دو نفر قصد داشته اند از مرز مشترک بنگلادش و هند وارد این کشور شوند. این گروه از سال 1979 برای استقلال منطقه اسام فعالیت می کنند. این در حالی است که دهها گروه جدایی طلب دیگر در این منطقه فعال هستند.

طبق آمارهای غیررسمی طی دو سال اخیر حدود 10 هزار نفر در جریان مبارزات مسلحانه این گروهها با نیروهای دولتی در این بخش از هند کشته شده اند.

گفتنی است روز گذشته "عبدالله عبدالله" نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد هند، پاکستان و افغانستان باید برای پایان دادن به خشونتهایی که ملتهایشان را هدف گرفته است، با یکدیگر همکاری کنند.